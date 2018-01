5 Resoluções que você deveria adotar se quiser viajar no ano que vem

Chegamos em dezembro e, se você não fez a viagem que tanto queria, provavelmente deve estar pensando: “por que eu não viajei mesmo?”. E, a não ser que tenha acontecido um grande imprevisto na sua vida, a resposta provavelmente será: porque você não se organizou.

Viajar é algo que todo mundo quer, no entanto a maioria acaba deixando sempre pra depois, para “o ano que vem”. Mas hoje podemos dizer que o ano que vem é no mês que vem! E se você não começar a se programar de verdade agora, sua viagem será só em 2016, 2017, 2018…

Para te ajudar, veja aqui por onde você pode começar:

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1. Defina a viagem que quer fazer

Claro que queremos conhecer o mundo inteiro, mas se você pensar em todos de uma vez, não vai conseguir se organizar para conhecer nenhum. É importante escolher um lugar preferido e ser realista, ou seja, tem que ser possível com relação ao dinheiro e tempo para ir. Não dá pra pensar na Austrália se o seu dinheiro não pode te levar até lá e você não tem tempo suficiente para curtir o país. Portanto, escolha lugares possíveis para não se frustrar. Uma vez definido para onde você vai, a viagem começa a se tornar realidade pois você já sabe onde deve manter seu foco.

2. Faça um planejamento

Definido o lugar, é hora de pensar no quanto você vai gastar com essa viagem, nos documentos que precisa levar, na hospedagem adequada, se vai sozinho ou acompanhado e outros detalhes importantes. Se você tiver dificuldades com o planejamento, procure uma agência de viagens para se informar melhor. Do contrário, está cheio de informação na internet para te ajudar. O que também vale a pena, é comprar um guia de viagem com antecedência para ir se familiarizando com o lugar e obter maiores informações. Além dos passeios interessantes, os guias costumam informar tudo a respeito de documentos, moeda, clima, etc.

3. Economize e guarde dinheiro

Definido o lugar, é hora de começar a organizar suas finanças. Quanto você precisa guardar por mês para conseguir ter todo o dinheiro na data da viagem? Você precisa ter essa resposta para conseguir se planejar. E não basta ficar no plano das ideias; é hora de colocar as planilhas de excel em ação, controlar seus gastos, não tomar aquele café na Starbucks pra tomar um na Europa. Não vá na onda dos seus amigos de sair pra jantar fora o tempo todo, tomar todas sem pensar na conta que vem depois, comprar um vestidinho só pra ir na balada de sábado. Lembre-se do seu objetivo final.

4. Encontre uma inspiração

Pode ser um blog de viagem, uma amigo que já viajou para onde você quer ir, um livro, um filme, não importa. Tudo isso é importante para se inspirar e ajudar você a manter o foco. Quanto mais você ler e aprender sobre o assunto, mais motivado você fica para se planejar e fazer a viagem acontecer.

5. Mantenha o foco

Uma amiga decidiu fazer um mochilão pela América do Sul no ano que vem. Seu método é espalhar a notícia para todo mundo de que vai viajar, sempre com uma expressão afirmativa, de que vai acontecer. Ela ainda está guardando o dinheiro, mas foi a maneira que ela (e sua terapeuta) encontraram para manter o foco na viagem. Quanto mais você fala, pesquisa e se programa, mais real a sua viagem fica. Claro que pelo caminho você vai cair em tentação muitas vezes; talvez ache tudo muito complicado e queira desistir, vai pensar em comprar o iPhone 7, ir na festa com convite a 150 reais só porque aquele gatinho vai estar lá, vai querer trocar alguma coisa no seu carro… Mas lembre-se: a viagem não vai acontecer sem esforço e comprometimento. E você não quer chegar em dezembro de 2015 pensando que mais um ano se passou e você não viajou, não é mesmo?

Acompanhe o blog e as aventuras de Amanda através do Facebook www.facebook.com/amandaviaja e pelo Twitter e Instagram @amandanoventa.

Foto: arquivo pessoal da autora e não pode ser reproduzida sem autorização prévia.