Ainda dá tempo! 7 lugares no interior de São Paulo para curtir o feriadão

Ainda dá tempo de você curtir o feriadão e fugir das praias lotadas no litoral de São Paulo. Felizmente, o interior do estado oferece atrações para todos os estilos. Desde lugares tranquilos a agito e festas.

Inspire-se com essas sugestões para você aproveitar o seu fim de semana prolongado.

1. São Bento do Sapucaí

É a alternativa daqueles que querem fugir dos preços altos e agito da alta temporada de Campos. Mas São Bento não decepciona. Uma cidadezinha simpática, daquelas com uma igrejinha bonita no centro, mas cheia de montanhas para fazer trilhas, passear à cavalo e vistas de tirar o fôlego. Não esqueça de procurar pela famosa Pedra do Baú no alto da montanha.

2. Brotas

Brotas é famosa para quem gosta de aventura e ecoturismo. A cidade, que é repleta de campos e cachoeiras, oferece passeios como rafting, canionismo, tirolesa, rapel, passeios à cavalo, arvorismo, etc. É um programa tanto para a família quanto para jovens. Ninguém sai decepcionado de lá. Para mais informações sobre o lugar visite o site: www.brotasoline.com.br

3. Campos do Jordão

Preparada para receber turistas, talvez você não seja o único a pedir uma trégua desse calor em Campos do Jordão. Mas o melhor momento para ir é agora, quando ainda não é a altíssima temporada de Campos. A cidade oferece bons restaurantes, hotéis e pousadas. E um centrinho que é uma graça, lembra até Blumenau.

4. São Francisco Xavier

Um lugar para quem quer paz e sossego na Serra da Mantiqueira. As montanhas não decepcionam quem gosta de tomar um vinho diante de uma bela vista. A dica é você se hospedar em uma das fazendas que a cidadezinha oferece. Além de ter toda a infraestrutura de uma hospedagem, algumas fazendas lhe dão acesso à cachoeiras, piscinas naturais, passeios à cavalo e quem sabe até uma fogueira se fizer friozinho à noite.

5. Águas de São Pedro

O município fica pertinho de Piracicaba e suas principal atração são as thermas. Assim, você encontra parques aquáticos e diversos lagos. Mas também há um mini-horto, passeios de trem, passeio de balão e praças tranquilas para tomar um sorvete.

6. São Roque

A cidade fica perto de Sorocaba e tem programas para toda a família. De vinícolas que formam o roteiro do vinho até pistas de ski montadas para diversão das crianças. Para quem quer algo mais tradicional, há também as fazendas com construções históricas e animais para encantar a todos.

7. Tomorrowland em Itú

O festival de música eletrônica acontece nos dias 21, 22 e 23 em Itú, interior de São Paulo. Para quem quer festa, agito e encontrar pessoas do mundo inteiro este é o programa ideal. O festival, que tem origem na Bélgica, está na sua segunda edição no Brasil. Aproveite porque ainda há ingressos disponíveis. Acesse o site oficial do festival para mais informações: www.tomorrowlandbrasil.com/pt/.

