8 lugares para quem está começando a viajar sozinho

Para quem ainda tem receio de se aventurar sozinho por aí, mas sabe que é preciso, eu sempre recomendo começar pelos lugares fáceis. Aqueles nos quais o idioma é um pouco parecido, os costumes não são tão diferentes assim, o deslocamento de um lugar a outro é fácil e ajudam a evitar a pergunta “o que eu vim fazer sozinho aqui mesmo?”.

Viajar sozinho pela primeira vez é sair da zona de conforto. Mas com as sugestões abaixo, talvez você não se sinta tão desconfortável e consiga se divertir e se surpreender mesmo assim:

1. Buenos Aires

A cidade fica num país vizinho, mas ainda assim traz aquela sensação de estar visitando um lugar diferente. O idioma é o espanhol, mas você consegue se virar com o portunhol. E, por ser uma cidade grande, ninguém vai reparar se você está sozinho ou não. Você nem se sentirá estranho ao tomar um café sozinho ou aproveitar um belo jantar apenas na sua companhia. A primeira vez que fui a Buenos Aires, também fui sozinha e foi um dos lugares que mais gostei de viajar dessa forma.

2. Nova York

Cidade agitada e cheia de gente ocupada e independente. Um destino para não ter vergonha nenhuma de sair para jantar, ir ao cinema ou visitar os museus sozinho – você vai ver muita gente na mesma vibe.

3. Paris

É um dos lugares mais visitados do mundo e, como turistas estão por toda parte, você não se sentirá sozinho. Além disso, é seguro e tem tanta coisa para ver e fazer que você se sentirá ocupado o tempo todo. Outra grande vantagem de Paris, é que o metrô ajuda você a ir de um lugar para outro tranquilamente.

4. Cancun

Um bom lugar para você ir sozinho e pensar na vida enquanto toma margaritas de frente para o mar azul. Cancun é seguro e tem uma excelente infraestrutura para turistas e você não terá dificuldades para se virar por lá. E caso você canse de ficar só na praia, existem muitos passeios históricos e de aventura para fazer, como visitar Tulum e a cidade arqueológica de Chichen Itza ou fazer snorkeling com grandes peixes e tubarões.

5. São Paulo

É uma excelente opção no Brasil. Tem bastante opção cultural como museus, exposições, teatro e shows – e nada disso você precisa fazer acompanhado. Além disso, dá pra fazer um verdadeiro tour gastronômico pela cidade – São Paulo tem mais restaurantes do que Nova York. O bom de andar por aqui é que ninguém liga para como você se veste, o que você faz ou se está sozinho ou acompanhado. Em São Paulo você pode ser o que quiser.

6. Rio de Janeiro

É a cidade mais turística do Brasil, onde você consegue unir praia com programas diferentes como visitar o Parque Lage, o Cristo, Santa Tereza, pegar o bondinho no Pão de açúcar… Atividades não faltam!

7. Portugal

É ótimo para aqueles que querem ir para algum lugar da Europa mas ainda se sentem receosos com relação a outro idioma. Em Portugal você não tem esse problema. Além disso, lá você encontra boa comida, uma bela arquitetura e segurança.

8. Cusco e Machu Picchu

Para os mais ousados, que acham que os lugares acima são fáceis demais, podem se aventurar um pouco mais por Cusco e Machu Picchu – um lugar com tanto turista e mochileiro que você vai perceber que não é o único viajando sozinho. Ainda é seguro, com uma gastronomia deliciosa, barato e com tantas atracões arranjadas em grupo não dá nem para perceber que você está sozinho. Eu sempre recomendo e tem muito leitor do blog que já foi e volta me contando depois o quanto se sentiu bem depois de uma viagem dessa.

Acompanhe as aventuras de Amanda através do Facebook em Amanda Viaja e pelo Instagram em @amandanoventa.

Imagens: Estadão