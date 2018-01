A graça de assistir a Copa no Brasil

Em 2010, eu morava nos EUA e tive que assistir à Copa de lá. Quando os jogos aconteciam aos finais de semana, eu ia a um pub com todos os outros Brasileiros e estrangeiros da cidade. Era montado um telão no terraço do pub, verão, cerveja e o clima era quase igual do Brasil.

Mas quando o Brasil jogava durante a semana só me restava acompanhar através da internet, sentada na mesa do meu escritório. Sabe aqueles sites que descrevem o que está acontecendo no jogo? “4h12: Kaká toca para Robinho”, “4h36: Gol do Brasil”. Não tem graça, é torturante e o pior: ninguém estava nem aí pra Copa, portanto não dava nem para comentar o jogo com outras pessoas. Muitos americanos nem sabiam que a Copa estava acontecendo e, se eu contava, eles não davam a mínima.

Tenho uma amiga americana que viajou para a França em 1998, bem na época que a Copa acontecia por lá, mas não sabia disso! Estava achando estranho que alguns museus e atrações estavam fechados. Até que numa tentativa de subir na Torre Eiffel alguém teve a bondade de avisar: “Você não sabe? A Copa do Mundo está acontecendo aqui”.

Não tem jeito. O caso deles é cultural.

E hoje tenho amigos brasileiros morando fora do país nessa Copa e fico imaginando o que estão sentindo. Ainda mais porque a Copa acontece no Brasil! Mas eles comentam tudo pelas redes sociais, contam o que andam falando do Brasil lá fora e dão um jeito de participar das comemorações de alguma forma. É o que dá pra fazer…

E teve gente que fugiu do Brasil para viajar durante a Copa. Não condeno. Eu mesma pensei em fazer isso mil vezes. Mas é diferente quando se foge do país por opção e sabe-se que é apenas férias. Só quem mora fora do país há algum tempo sabe da saudade que dá num momento como esse, no qual mesmo quem não gosta muito de futebol passa a gostar só porque o Brasil é o favorito a vencer. Uma amiga que está morando na Colômbia não aguentou e comprou ontem uma passagem para estar no Brasil durante a final e participar da festa, seja qual for o time e o resultado. A verdade é que nessas horas não dá pra ser feliz em outro país com a sensação de que o melhor está acontecendo por aqui.

