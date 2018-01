A vida é curta para morar num só país

Nos últimos tempos venho sido tomada por um siricutico de morar fora do país novamente. O Brasil vai mal, a economia está uma porcaria, tem a violência, a internet de casa que não funciona direito e “é um absurdo pagarmos tão caro e nada funcionar nesse país”. Tem tudo isso, mas não é só isso. É algo maior, que vem lá de dentro, uma curiosidade com o mundo, uma sensação de “estou pronta pra outra”, entende?

Aí seu amigo conta que está se mudando pra Austrália, sua melhor amiga para o Canadá, a amiga que mora em Paris faz um Skype com você sentada num café delicioso, outra diz que vai dar um tempo na Nova Zelândia. Sem contar que quem já está fora e planejava voltar em um ano, já avisou que não volta mais. E assim, minha mente criativa começa a achar que tudo é um sinal dos deuses me mandando embora do país também.

Já fiquei quatro anos fora do Brasil e, quando decidi voltar, sabia que não seria para sempre. Quem mora um bom tempo fora tem isso, de achar que o mundo ficou pequeno, fácil e que a qualquer momento podemos voltar a visitá-lo novamente. E não é verdade?

Quem quer mora fora junta dinheiro, trabalha como garçom, aprende um novo idioma, fica amigo de indiano, de polonês, de australiano. Morre de saudades, aprende a andar na faixa de pedestres, passa mais calor que no Brasil ou um frio que nem sabia que existia. Namora um gringo, outro gringo, descobre que gringo é sem-graça. Aí ama o Brasil, mas não quer voltar. E se volta, é pra ser mais livre, pronto para voar a qualquer momento.

Depois de morar fora, não tem jeito, você domou o mundo e ele está em suas mãos. São tantos medos enfrentados e sucedidos por conquistas, que fica fácil fazer tudo de novo.

E cá estou eu, querendo fazer tudo de novo.

Ainda não decidi para onde, nem quando. Meu namorado diz que eu tenho vontade de morar no mundo inteiro. Não é verdade. Eu toparia passar um tempinho em quase todo lugar do mundo. Mas para morar mesmo, quero só uns três. A vida é muito curta para morar num só país.

