Novo aplicativo avisa quando sua mala estiver sendo extraviada

Quantas vezes você viajou e ficou com medo que a sua mala nunca chegasse ao destino? Ou aqueles vinte minutos mais tensos da viagem esperando por ela na esteira? Sem contar quando a mala, de fato, não chegou.

Conforme relatado pelo site Stay Stacked, um novo cadeado de malas criado por australianos promete acabar com essa tensão. Chamado de Airbolt Smart Travel, o cadeado tem um sistema Bluetooth que é sincronizado com um aplicativo no seu celular. Usando o GPS do aplicativo, ele mostra onde sua mala está. Perfeito para quando a companhia aérea a enviar para o México sendo que ela tem que ir para Nova York.

É possível também programar um alarme para tocar toda vez que a sua mala for separada de você, no caso de alguém tentar roubá-la. E também alertar quando a segurança do aeroporto tentar abri-la sem a sua presença.

Para abrir o cadeado, é só apertar um botão no aplicativo. Mas você também pode colocar um código se quiser, caso o Bluetooth venha a parar de funcionar.

O cadeado poderá ser carregado via USB e o aplicativo estará disponível tanto para aparelhos de sistema Android como para IOS.

O Airbolt ainda está sendo lançado via financiamento coletivo no Kickstarter. A meta já foi atingida, mas você ainda pode garantir o seu através da campanha ou aguardar o lançamento no mercado.

Amanda escreve sobre viagens. Acompanhe o blog e suas dicas através do Facebook, em Amanda Viaja, e no Instagram @amandanoventa