Na rixa entre Brasil e Argentina, a gente sai perdendo.

Nunca entendi essa rixa entre Brasil e Argentina. E toda vez que eu viajo pra lá desconfio que, se colocarmos no papel, sairemos perdendo nessa briga.

Para começar, Buenos Aires é mais limpa do que a maioria das capitais brasileiras. Alguns dizem que lembra a Europa, eu digo que é mais decadente porém, charmosa.

Eles são nativos de um idioma universal. E a gente, tenta.

Uma das livrarias mais bonitas do mundo fica lá. E é um país que lê mais do que os brasileiros. Só aí ele já saem na frente em muitas coisas: mais cultura, mais conhecimento, mais educação e maior acesso à informação. E tudo isso produzindo (e tomando) os melhores vinhos.

Tem churrasco de primeira e doce de leite também. Sorvete de doce de leite – experimenta.

E agora eu vou falar das coisas que eu considero mais fascinantes na Argentina: eles têm geleiras no país. Imagina. Uma ge-lei-ra. E você pode dizer que no Brasil nós temos praias, mas praia todo mundo tem. Geleira é para poucos.

No fim das contas, pra que arranjar briguinha? Quem sai perdendo somos nós. Melhor aproveitar que tem tudo isso aqui do lado e dar graçasadeus de estar tão perto. Almoçar um assado acompanhado de uma taça de malbec de frente para Puerto Madero e soltar um belo #gratidao. Ou melhor, gracias.

Amanda é criadora do Amanda Viaja que é blog e canal do youtube e autora de dois livros de viagem. Siga no instagram @amandanoventa.