As 10 praias mais bonitas do mundo

Enquanto tomava meu café-da-manhã num hotel de Seychelles, um país paradisíaco no meio do Oceano Índico que quase não aparece no mapa, percebi ao meu lado um grupo da National Geographic orgulhosamente e literalmente vestindo a camisa da empresa onde trabalhavam. Assim como eu, possuíam um semblante tranquilo e estavam munidos de câmeras fotográficas. Ao percebê-los, meu primeiro pensamento foi: “Será que, como eu, eles ainda se surpreendem com paraísos como esse de Seychelles?”.

A curiosidade me fez procurar pelo que a National Geographic considera um paraíso, as praias mais bonitas do mundo de acordo com esses profissionais . E adivinha quem está em primeiro lugar?

Veja a lista:

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1. Seychelles

O país formado por mais de 115 ilhas, tem uma das praias mais fotografadas do mundo, a Anse Source d´Argent na ilha de La Digue. A areia que brilha com o sol e as pedras na praia dão um toque característico da ilha. A água turquesa é protegida das ondas do oceano pelos corais do mar, deixando a praia com cara de piscina.

2. Maldivas

Não importa se o seu sonho de viagem consiste em passar algumas noites sendo mimado em um resort ou nadando com os peixes em águas claras, as Maldivas têm tudo para tornar o seu sonho em realidade. Localizada no sudoeste de Sri Lanka, as 1102 ilhas que compõem as Maldivas chegam a formar 26 atóis.

3. Bora Bora, Tahiti

É uma das ilhas mágicas que formam a Polinésia Francesa. Com 29 quilômetros de extensão, esse pedaço do paraíso fica protegido por uma lagoa rodeada de praias com areias brancas (a melhor é a Matira Point). Bora Bora carrega o nome de “Ilha Romântica” por suas praias desertas, bangalôs e uma atmosfera tranquila.

4. Hamptons, Nova York

Com suas dunas e arbustos balançando com o vento, Hamptons possui uma das praias mais bonitas de Long Island. As praias começam em Southampton e terminam em Montauk.

5. Lanikai Beach, Havaí

Palmeiras balançando na praia, plantas tropicais e dias ensolarados fazem de Lanikai uma das praias mais paradisíacas. A praia é protegida por uma barreira de coral que mantém o surf relativamente calmo. A água é sempre de um verde profundo e digna de cartão postal.

6. Ilha Nantucket, Massachusets

As praias mais populares nessa ilha do Norte Atlântico são Surfside e Children. A água em Nantucket é relativamente calma, e há bastante areia para tomar sol. Madaket Beach é conhecida por seu surf pesado e um pôr do sol imperdível. E Quidnet Beach tem um visual bem bacana do farol de Sankaty.

7. Fraser Island, Austrália

Localizada no nordeste de Brisbane e considerada Patrimônio Mundial, Fraser Island é o sonho dos ecologistas com seus 640 metros quadrados de beleza natural preservada. Além da belíssima praia, florestas tropicais com árvores de mais de mil anos despontam na areia da ilha. A hospedagem por aqui vai de hostels a resorts.

8. St. Barts

Essa ilha do mar caribenho, St Barts se destaca com seu toque de ilha francesa. Com belas praias, gastronomia francesa e hotéis graciosos, esse playground é bastante popular entre os jet setters. Com 13 quilômetros de extensão, a ilha é cercada por 20 pequenas praias de água cristalina e areia branca.

9. Langkawi, Malásia

O significado de Langkawi é “terra dos seus desejos”, um conceito acolhedor que desmente a fama da ilha de abrigar piratas no passado. Hoje Langkawi é um refúgio moderno para quem procura tranquilidade. Se os seus desejos de férias forem areias brancas e águas claras que se estendem a florestas verdejantes, então você vai encontrar o seu lugar aqui.

10. Kauna´ao Bay, Havaí

Localizada na costa Kohala de Big Island, Kauna´ao Bay é o local por excelência havaiano. A praia em forma de meia-lua tem tudo o que você espera de um paraíso: muita areia branca, palmeiras, e um mar claro de águas azuis. Além de nadar e tomar sol, banhistas por aqui podem fazer snorkeling ou bodyboarding.

Acompanhe as aventuras da Amanda através do facebook www.facebook.com/amandaviaja ou twitter e instagram @amandanoventa

Fotos: todas as fotos são oficiais do site de divulgação de turismo dos respectivos lugares, com exceção da foto Lanikai que é de arquivo pessoal da autora.