Atitudes que facilitam a sua vida durante uma viagem

Viajar é uma delícia. Mas existe uma série de coisas a serem planejadas e organizadas que podem trazer um stress desnecessário para a sua viagem.

Eu já percebi que quanto mais você viaja, mais descobre como facilitar a sua vida durante as viagens. No entanto, aqui vão alguns palpites que podem ajudar você na próxima:

1. Baixar um aplicativo de busca de passagens no celular. Isso facilita quando você está em busca de uma passagem barata. Nessa situação você precisa pesquisar o tempo todo, quase que diariamente para encontrar uma passagem promocional. Com o aplicativo instalado no celular você consegue pesquisar em qualquer momento do seu dia. Eu vivo pesquisando enquanto estou no ônibus, na sala de espera do médico, etc.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2. Viajar fora do período de férias escolares. Se isso for possível para você, vai facilitar bastante a sua vida. Além da viagem sair mais barata por ser em baixa temporada, os lugares ficam menos lotados, desde o aeroporto até a cidade que você está visitando. E você sabe, quanto menos turistas e pessoas, menor o caos.

3. Fazer check in antecipado. Pode parecer óbvio, mas muita gente ainda não faz. Por exemplo, no último domingo de dia dos pais, eu estava voltando de Belo Horizonte e o aeroporto estava caótico de tantas filas para fazer check in, inclusive nos postos de autoatendimento. Seria muito mais fácil para todos se o check in tivesse sido feito antes. O check in antecipado permite que o cartão de embarque seja enviado para o seu e-mail ou através de uma mensagem de texto. O que eu costumo fazer é solicitar o envio para os dois, tiro um print do código de barras no celular e quando chego no aeroporto é só entrar direto no embarque, mostrando apenas o código no meu celular. Isso faz com que eu ganhe tempo e evite filas.

4. Escolher o assento do corredor. O assento da janelinha pode ser o mais legal, mas o do corredor é o mais fácil se você quiser ir ao banheiro ou apenas se movimentar.

5. Levar uma caneta com você no avião. Isso vale principalmente se você estiver fazendo uma viagem internacional. Quase sempre é necessário preencher os formulários de imigração e com uma caneta em mãos você não precisa ficar procurando um passageiro que tenha uma cara de gente boa para dizer: “Você me empresta a caneta depois que preencher o seu?”. Facilita.

6. Levar na mala o mínimo de coisas que você conseguir. Quanto menos bagagem você levar, mais fácil será para você se movimentar no aeroporto, na cidade de destino e para encontrar as suas coisas. Isso fica mais fácil de ser feito se você viaja para um destino de verão. Neste exato momento, estou em Barbados, por oito dias, apenas com uma mala de mão. Nem despachar a mala eu precisei. Uma boa maneira de conseguir se organizar para levar só o necessário é seguindo o próximo item…

7. Fazer uma lista do que levar na viagem. Isso evita que você esqueça de levar o que é necessário e também que você leve mais do que precisa. É uma excelente maneira de se organizar pós-viagem.

8. Coloque os líquidos em potinhos específicos para até 100ml. Você sabe a regra dos aviões: você pode levar até 100ml por embalagem no carry on. Colocar tudo em potinhos desse tamanho faz com que você não precise despachar a mala só pelos líquidos.

9. Levar um adaptador de tomada universal. Alguns poucos hotéis emprestam esse adaptador, mas é a minoria mesmo. O ideal é que você leve um de casa, assim consegue recarregar seu celular, computador, etc. Algo para manter em mente é que geralmente os quartos de hotéis terão aquela tomada americana, que é quase universal.

10. Levar pasta de dente. É estranho, mas a minoria dos hotéis oferece pasta de dente além de sabonetes e xampus. Eu já passei bons perrengues chegando ao meu destino e tendo que procurar um lugar só para comprar pasta de dente.

11. Levar um protetor auricular. Acredite, isso pode salvar as suas noites de sono. Muitas vezes eu já tive surpresas durante as minhas hospedagens com festas indesejadas acontecendo quase que dentro do meu quarto de tão alto que o som fica. Clubes e baladas, hóspedes animados, etc. Às vezes você quer dormir, às vezes você precisa dormir. E nessas horas inconvenientes, colocar um protetor nos ouvidos salva a sua noite de sono.

12. Viajar com roupa e sapatos confortáveis. Principalmente se o voo for longo, você vai querer dormir e relaxar. Os pés costumam inchar durante o voo, portanto um sapato confortável ajuda você nesse caso. O jeans pode não ser a calça mais confortável também. Moletons ou calça de ginástica deixam você mais confortável para aproveitar o seu voo.

13. Imprimir ou anotar seus números de reserva (voo, hotel, carro). Imagina se você deixa tudo no seu e-mail e quando chega ao seu destino, está sem bateria no celular ou algo assim? Para evitar esse tipo de situação, a melhor maneira é ser old school e levar os papéis com essa anotação.

14. Fazer back up de fotos. É muito fácil perder as suas fotos, ter o celular roubado ou fazer confusão com as câmeras. Todas essas situações já aconteceram comigo e aprendi que a melhor forma de evitar esse problema, é chegar todos os dias no hotel e fazer uma back up das minhas fotos.

15. Aprender palavras básicas do idioma de destino ou baixar aplicativos tradutores. Isso entra na categoria de ‘educação’ durante uma viagem, utilizando as palavras mágicas “por favor”, “com licença” e “obrigado”. E quanto mais educado você for, maior a chance das pessoas serem mais gentis com você e te ajudarem.

16. Habilitar seu cartão de crédito para viagens internacionais. Eu raramente uso cartão de crédito nas viagens, mas é bom leva-lo em caso de emergência. E, claro, ele deve estar habilitado para viagens internacionais se a sua viagem for para outro país.

17. Contratar um seguro de viagem ou utilizar o do cartão de crédito. Viajar sem seguro é arriscado. Acidentes acontecem.

18. Não andar com o seu passaporte no país de destino. Se não houver necessidade, deixe o passaporte no hotel, num lugar muito bem guardado. Durante uma viagem, é muito fácil perder as coisas, ou você ainda pode ser roubado. Imagine a trabalheira para correr atrás de outro passaporte durante as suas férias?! Estraga a viagem toda.

Acompanhe o blog e as aventuras de Amanda através do Facebook em Amanda Viaja e pelo Instagram em @amandanoventa.

Posts relacionados:

8 atitudes que fazem de você um BOM viajante

7 resoluções para adotar se você quiser viajar no ano que vem

As boas práticas de viagem que podemos aprender com a geração Y