Cape Town está ficando sem água. Mas você, turista, pode ajudar

Cape Town é uma das cidades mais lindas do mundo, mas pode ser a primeira grande cidade a ficar sem água. Segundo informações do jornal The New York Times, em dezembro as represas estavam com 33% da sua capacidade e agora aguardam pelo que estão chamando de “Dia Zero”: o dia em que chegará a 13,5% da capacidade e as torneiras sejam desligadas. A partir desse dia, programado para 11 de maio, residentes terão que buscar água em 200 pontos pela cidade.

E como ficam os turistas?

De qualquer maneira, o governo da África do Sul não quer parar de receber turistas, já que o setor é o grande responsável pela criação de empregos no país. O que ele faz agora, é educar quem chega para visitar o país. Seja com placas distribuídas pelo aeroporto e pela cidade ou até através dos pilotos de avião que ao pousarem em Cape Town, dão o aviso a todos os turista, indicando o que eles devem fazer para ajudar as condições da cidade.

Especialistas dizem que não há razão para os turistas deixarem de visitar a cidade, mas é importante ficar por dentro da questão e usar a água conscientemente.

O que você, como turista, pode fazer para ajudar

Quando a gente se propõe a conhecer o mundo, consciência ambiental e respeito são os principais itens que você deve colocar na mala. Essa história de que só porque é turista de férias você pode fazer o que bem entender e que tudo está liberado, é retrógrada, desrespeitosa e cafona. A cidade de Cape Town recomenda algumas boas práticas para os turistas:

1. Não cancele a sua viagem

Como mencionado, o turismo é o maior responsável pelos postos de trabalho em Cape Town. A porta-voz da prefeita da cidade afirmou ao New York Times: “A cidade de Cape Town certamente dá boas-vindas e incentiva todos os turistas a visitarem nossa linda e icônica cidade”.

2. Limite os seus banhos

Assim como os residentes, os turistas também são orientados a limitarem seus banhos a dois minutos, desligando a torneira enquanto escovam os dentes, evitando dar descarga regularmente, usando água reciclada e utilizando álcool gel invés de sabão e água.

3. Evitar dar a descarga toda vez que usar o banheiro

A campanha diz que, fazendo o número um, você não precisa dar descarga, deixe acumular. Para o número dois está liberado.

4. Boas práticas no hotel

Evitar pedir para que troquem a sua roupa de cama e banho frequentemente e evitar o uso da banheira são as principais práticas. Alguns hotéis estão oferecendo desconto para aqueles que não solicitarem gelo e também para aqueles que bebem direto da garrafa invés de usar um copo. Outros hotéis incentivam até que você utilize baldes no chuveiro para que a água possa ser reciclada.

Amanda escreve sobre viagens. Acompanhe suas aventuras pelo instagram @amandanoventa