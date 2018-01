O Caribe pronto para te receber após os furacões

O mês de setembro não foi tranquilo para o Caribe. Depois de enfrentar três furacões – Irma, Maria e José – as ilhas pareciam arruinadas para quem via as fotos que rodavam pela internet.

Alguns lugares, de fato, ainda estão se recuperando. No entanto, o Caribe é grande e pode-se dizer que 75% dele não foi atingido pelos furacões. A afirmação é do Diretor Executivo da Organização de Turismo do Caribe (CTO), Hugh Riley, e foi divulgada pela revista internacional Condé Nast Traveller. Ele ainda conta que a melhor maneira de ajudar o Caribe é viajando pra lá.

Veja abaixo quais são as ilhas que estão prontas para receber você e quais ainda precisam se recuperar da tragédia.

Caribe pronto para te receber

Antigua. Aruba. Bahamas. Barbados. Belize. Bermuda. Bonaire. Ilhas Cayman. Cuba. Curaçao. República Dominicana. Guadalupe. Granada. Haiti. Jamaica. Martinique. Montserrat. Saba. St. Eustatius. St. Lucia. St. Kitts & Nevis. São Vicente e Granadinas. Suriname. Trinidad e Tobago. Turks and Caicos.

Ainda se recuperando

Anguilla. Barbuda. Ilhas Virgens Britânicas. Dominica. Porto Rico. St. Barts. St. Croix. St. John. Saint Maarten/St. Martin. St. Thomas

Quanto aos cruzeiros, 15 dos 62 portos na região do Caribe ainda não estão operando, mas a previsão é que muitos deles reabram muito em breve. Até a data de 06 de outubro, os portos ainda fechados eram: Grand Turk Island, Turks and Caicos, Philipsburg, Sint Maarten; St. Thomas, USVI; St. John, USVI; Roseau, Dominica; Tortola, BVI; Gustavia, St. Barts; Guadalupe/FWI; Jost Van Dyke, BVI; Virgin Gorda, BVI; Road Bay, Anguilla; St. Croix, USVI; Ponce, Porto Rico; Marigot, St. Martin; and Isabel Segunda, Vieques, Porto Rico.

Amanda viaja e escreve sobre o assunto. Acompanhe através do instagram em @amandanoventa e pelo Facebook e Youtube em Amanda Viaja.