Como criar coragem para viajar sozinho

Essa semana embarco para a Patagônia e Ushuaia sozinha. Ninguém me ajudou a planejar a viagem, não terá ninguém para ir comigo até o hostel quando eu chegar lá à uma da manhã, ninguém para me ajudar a pensar onde ir, ou para rir do meu portunhol, ninguém para comentar sobre tudo o que vejo. NIN-GUÉM.

Ninguém até o momento em que eu conhecer uma turma nova no hostel, um gringo em perdido em alguma trilha, um brasileiro também esperando o voo no aeroporto e, assim, voltar cheia de novos amigos achando que aquela foi a melhor viagem que eu já fiz. Viajar sozinho é assim: você vai e encontra pessoas pelo caminho que deixam a sua viagem mais especial. Ou então não encontra tantas pessoas assim, mas acaba encontrando a si mesmo. E volta se achando mais corajoso, mais independente, mais sem limites.

E a verdade é que a coragem para viajar sozinho está muito mais relacionada à sua autoconfiança do que a qualquer risco. Você acaba tendo mais medo de como se sentirá sozinho do que a possibilidade de acontecer algo ruim.

Mas para te dar um pouco mais de coragem, separei algumas questões básicas para você resolver consigo mesmo antes de ir:

Pare de se sentir vítima porque ninguém quer viajar com você

Seus amigos não têm obrigação nenhuma de viajar com você. Cada um tem seus compromissos e vontades. Parar de sentir autopiedade é o primeiro passo para conseguir fazer uma solo trip. A segunda é ter atitude para partir. Se você deixar de viajar porque não tem companhia, a culpa será só sua e de mais ninguém. Portanto, pare de culpar o mundo por não satisfazer os seus desejos.

Pare de se preocupar com o que os outros vão pensar de você

O que te preocupa? As pessoas acharem você uma encalhada, que não tem ninguém para acompanhar na viagem? Ou acharem que você não tem amigos? Ou que você é esquisito porque faz coisas sozinho? Se você ainda está preocupado com o que os outros pensam a ponto de não viajar por isso, talvez realmente você ainda não esteja preparado para uma viagem dessas. Viajar sozinho é coisa pra gente madura, independente e, principalmente, autoconfiante. Portanto, primeiro você tem que se resolver com você mesmo. Para te ajudar, posso dizer que durante a viagem ninguém vai pensar nada de você. Tem mais gente viajando sozinho do que você imagina. Além disso, os que ficam e criticam, geralmente têm inveja da sua coragem.

Você não precisa ir para lugares desertos

Como será a sua primeira vez viajando sozinho, você não precisa escolher lugares difíceis. Comece pelo óbvio, lugares com grande número de turistas, de fácil acesso, onde se sinta mais confortável com o idioma. Depois que você aprender como se sente numa viagem dessas e como se organizar, pode começar a explorar lugares mais complicados.

Se organize e faça um bom planejamento para se sentir mais seguro

Quando você começa a se organizar e planejar a viagem (pesquisando sobre o lugar, onde se hospedar, conversando com outras pessoas que já foram, verificando como se deslocar de um lugar para outro), você passa a se sentir mais seguro para viajar. É como se você estivesse com a viagem na ponta da língua! Imprevistos podem acontecer, mas diante de um bom planejamento os riscos são menores. Eu sempre digo que é bom não se planejar demais para poder se surpreender durante a viagem. Mas para aqueles que ainda precisam de coragem para fazer uma solo trip, planejar bastante só ajuda a trazer autoconfiança. Portanto, organize-se.

Se você deixar de viajar porque não tem companhia, vai acabar gastando seu dinheiro em coisas que não valem a pena

Agora que você tem dinheiro para viajar, não tem ninguém para ir junto, não é?! Mas, pior do que isso, é usar esse dinheiro para comprar tranqueiras que você não precisa. Viajar é preciso, comprar futilidades não é preciso. Portanto, invista esse dinheiro em algo que você realmente queira fazer – e se você está lendo esse texto, imagino que seja viajar.

O que acontece depois que você supera esse medo

Viagem passa a ter um novo conceito pra você. Viajando sozinho você tem mais tempo para apreciar o que encontra pelo caminho além de poder fazer o que quiser quando quiser. Depois de uma viagem dessa, vai ser até mais difícil viajar com companhia. Mas principalmente, vai ser mais difícil deixar de viajar por falta dela. A sensação será a de que nada mais impede você de viajar. Porque dinheiro a gente trabalha e consegue; se estiver difícil planejar, dá pra recorrer a uma agência; e tempo sempre vai haver no mínimo 4 semanas de férias ao ano. Mas ter companhia para viajar é diferente, pois é a única coisa que não depende de você. Só que, felizmente, você também não depende dela. Portanto, vá. E se der medo, vai com medo mesmo.

Amanda escreve sobre viagens. Acompanhe suas aventuras através do Facebook em Amanda Viaja e pelo Instagram @amandanoventa.

Foto: arquivo pessoal da autora e não pode ser reproduzida sem autorização prévia.