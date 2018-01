Copenhagen na Dinamarca: os dez passeios imperdíveis

Copenhagen é uma cidade encantadora, do jeito que imaginamos que uma cidade perfeita seja. Existem inúmeras atrações e lugares para você visitar. Mas separei pra você os lugares quase que obrigatórios da cidade.

Tivoli Gardens

O Tivoli é um parque de diversões diferente, antigo e que conserva sua aparência assim. A sensação é de que você está num cenário de filme com tudo mágico e lindo ao seu redor. Dizem que o Walt Disney visitou o parque diversas vezes. Dentro do parque há muitos restaurantes e um gramado enorme para ficar descansando. Durante o verão rolam shows quase todos os dias. Principalmente se você estiver com crianças. E, adultos, não esqueça de observar o prédio Axel Towers na frente da entrada do parque, do outro lado da rua.

2. Freetown Christiania

A história de Christiania é interessante. Décadas atrás, Christiania era uma base militar. Depois que os militares se mudaram de lá, o lugar foi ocupado por hippies e assim formou-se uma grande comunidade. Até alguns anos atrás, nem impostos eles pagavam. Hoje isso mudou, mas o ponto principal da história é que muitos traficantes começaram a vender drogas explicitamente (porém encapuzados) com suas barraquinhas em Christiania. As drogas não são legalizadas no país, portanto a polícia aparecia a todo momento para expulsar esses traficantes, mas eles sempre voltavam. Até que meses atrás houve um tiroteio por lá e dessa vez a comunidade de Christiania expulsou os traficantes. Como na Dinamarca até os traficantes são diferentes, eles respeitaram a comunidade e saíram de lá. Portanto quando eu visitei o lugar não vi nenhum deles. Apesar de não ter visto ninguém encapuzado, vendendo drogas nem nada, Christiania não foi um lugar que eu curti muito. Não gostei do clima, das pessoas, do lugar. Mas é quase um ponto obrigatório de Copenhagen. Então acho que você tem que conhecer e tirar suas próprias conclusões.

3. Nyhavn

É talvez o maior cartão postal de Copenhagen. Apesar de ser bastante turístico, vale a pena dar uma voltinha por ali e talvez tomar um vinho enquanto conversa com alguém num fim de tarde. Lugar “obrigatório” de Copenhagen.

4. Papirøen (Paper Island)

Papirøen é um dos highlights de Copenhagen e que eu considero imperdível, principalmente num dia de calor e sol. Há um galpão cheio de food trucks, com comidas de todos os tipos, dinamarquesas-diferentonas-orgânicas. Por dentro do galpão já é muito legal, mas por fora o clima é delicioso. Vários mesões de piquenique, muita gente sentada em cadeiras de praia e tem até um DJ tocando música lounge. Vá no fim de tarde.

5. A ponte que liga Norrebrø ao centro da cidade

A ponte é linda e em dias ensolarados fica lotada de gente. Ali você também observa um movimento intenso de bicicletas e pessoas correndo às margens do lago, sentadas nos bancos e na grama. Há muitas opções de cafés e restaurantes se você quiser dar uma pausa com uma bela vista.

6. Pulinho no Assistens Cemitery

Parece estranho, mas o cemitério é uma grande atração em Copenhagen. Não só para os turistas como para os locais. Quem mora na cidade, utiliza o cemitério como parque, então é super comum você ver as pessoas fazendo piquenique por lá, passeando com o cachorro, carrinho de bebê, tomando sol de biquini, meditando e tudo aquilo que você faz normalmente num parque. O cemitério é lindo, então até dá para entender. Mas se eu fosse você daria uma passada lá para ver com seus próprios olhos. Neste cemitério estão enterrados alguns famosos dinamarqueses como o escritor Hans Christien Andersen.

7. Fim de tarde no Castelo Rosenborg

Que bela surpresa que foi chegar no Castelo Rosenborg no meio da cidade. Um jardim enorme com muita gente deitada, curtindo, fazendo piquenique, tomando sol. É possível também entrar no castelo se você quiser.

8. Biblioteca Black Diamond

Um dos meus lugares preferidos em Copenhagen. Uma parte da biblioteca fazia parte da biblioteca real (que parece uma biblioteca do Harry Potter); e a outra parte foi construída de maneira super moderna. É muito engraçado porque elas são completamente opostas. Então você escolhe se prefere estudar como Harry Potter ou se prefere estudar como um dinamarquês moderno. Qualquer uma das opções são ótimas – os ambientes são lindos! Além do mais, a biblioteca fica de frente para o canal com muitas cadeiras de praia onde os dinamarqueses tomam sol enquanto trabalham com seus computadores. Logo ao lado da biblioteca tem um deck pra quem quer apenas tomar um sol. É imperdível!

9. Mercado Torvehallerne

É como se fosse o ‘Eataly’ de Copenhagen, mas o ambiente é bem diferente. Vá num domingo e faça seu almoço lá. Tem mesas de piquenique e diferentes lugares para você comer e comprar o que quiser. Adorei ter ido lá.

10. Passeio de barco pelo canal

O passeio é super turístico, mas interessante para você ter uma visão geral de alguns pontos turísticos. Também poupa você de ir até a estátua da ‘Pequena Sereia’ já que o barco passa bem pertinho dela.

Como chegar: A Ibéria oferece voos diários para Copenhagen com conexão em Madrid a partir de R$2000.

Onde ficar: A melhor maneira para se conhecer Copenhagen como um local é alugando um apartamento pelo período da visita. Gostei de ficar no bairro de Norrebrø.

Amanda viajou a convite do Visit Denmark. Acompanhe mais da sua viagem pelo Instagram em @amandanoventa e pelo Facebook Amanda Viaja.

