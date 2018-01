Deserto do Atacama: os dez passeios imperdíveis

Não vou mentir pra você… É difícil escolher o melhor passeio no Atacama. Se você perguntar para dez pessoas, todas elas farão uma lista diferente de “preferidos”.

Eu não me lembro de outro lugar com tantas paisagens deslumbrantes. Todo dia era uma surpresa, um espanto. E assim fica difícil escolher qual é o melhor tour a se fazer.

Para facilitar a sua vida, montei aqui uma lista com todos os passeios imperdíveis no Atacama e vou deixar para você escolher qual é o seu preferido.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1.Lagunas Altiplânicas, Laguna Tujaito e Piedras Rojas

Não consigo esconder que esse foi o passeio que eu mais me encantei com a paisagem. A van passou para me buscar no hostel às 5 da manhã, com o céu ainda escuro. A viagem até o nosso destino era de duas horas, mas no meio do caminho tivemos que parar para fotos do sol que nascia atrás dos vulcões. A paisagem foi mudando na estrada, revelando mais vulcões, neve em algumas montanhas, as vicunhas (típicos animais dos Andes que mais parecem uma lhama magrinha) e parece até que o guia do passeio coloca uma música emocionante de propósito. Aproveitei para perguntar se ele não se cansava daquela paisagem o tempo todo. Ele respondeu que não porque todo dia é diferente. Fiquei achando que ele só havia sido poético, mas na semana seguinte nos encontramos por acaso e ele me mostrou fotos do mesmo lugar mas agora cobertos pela neve que havia caído nos últimos dias. Parecia outro lugar, mas tão bonito quanto o que eu vi pessoalmente.

Chegando em Piedras Rojas, outra surpresa: uma laguna verde, cercada por pedras vermelhas, montanhas e um vulcão no fundo. Como se não bastasse, flamingos para compor a paisagem. Lá tomamos café da manhã – de frente para tudo isso.

Em seguida partimos rumo às lagunas altiplânicas – Miscanti e Miniques. Uma lagoa azul e uma quase negra que deixam você na dúvida sobre qual é a mais bonita. Por último, uma parada na Laguna Tujaito, bastante comparada à Laguna Verde da Bolívia. Ventava muito quando eu fui, mas não dispensei uma foto na lagoa que parece congelada, mas é apenas sal.

Esse é um dos passeios com maior altitude pelo Atacama, 4200m. Portanto, pode ser que você sinta algum mal-estar como dor de cabeça ou enjoo. Neste caso, o segredo é beber bastante água.

2.Valle de la Luna, Valle de la Muerte e Cordillera de Sal.

Esse foi o primeiro passeio que eu fiz e foi impossível não me impressionar com o Valle de la Luna – na minha opinião, é o símbolo do deserto do Atacama. O vale tem esse nome por parecer com a superfície lunar, resultado da erosão que ocorre por ali. Até a Nasa já conduziu experimentos no lugar, testando alguns equipamentos para uma expedição à Marte.

Andei pelo Valle e parece que não tem fim. Lá você encontra alguns pontos importantes como Pedra do Coyote, Três Marias, Grande Funa, Anfiteatro e uma mina de Sal desativada.

Reserve esse passeio para um dia de sol. Primeiro porque o Valle fica mais impressionante e, segundo, porque é lindo você ver o sol iluminando a Cordillera de Sal no entardecer. E seguida eles levam você ao Valle de La Muerte em busca do pôr do sol.

3. Salar de Tara

O salar é apenas a cereja do bolo neste passeio. O caminho para chegar até lá envolve deserto, rochas e lagunas perdidas. A altitude (4000m) e o vento também podem afetar o seu passeio. Mas pode ventar, pode ser alto… O salar de Tara é passeio obrigatório. No caminho você para em alguns mirantes e nos Moais de Tara.

4. Laguna Cejar

Confesso que me assustei quando me disseram que você pode entrar na laguna e que ela tem 18 metros de profundidade. Logo perguntei se tinham certeza de que ela não afundava. Não, não afunda. A salinidade é tão grande que a laguna é conhecida como o mar morto da América do Sul.

É legal ter a experiência de boiar mesmo sem querer, mas não se iluda: a água é super gelada!

O passeio termina com um pôr do sol na lagoa Tebinquiche.

5. Geiser El Tatio

O Chile se encontra no chamado “Cinturão de fogo”, uma região do planeta com alta atividade de vulcões, terremotos e geisers.

O passeio para o geiser El Tatio começa cedinho, às 5h30, para que você chegue lá a tempo de ver o sol despontando nas montanhas e começando a iluminar as fumacinhas do geiser. É difícil não se impressionar com o fenômeno que ocorre no lugar. É bem frio (com temperaturas abaixo de zero) e bem alto (acima de 4000m). Mas acredita que existe uma piscina térmica natural pra você nadar? É um dos únicos lugares no Atacama com a água realmente quentinha. Eu preferi não entrar e aproveitar o café-da-manhã que a agência responsável pelo tour, Ayllu Atacama, ofereceu por ali.

6. Vulcão Lascar

Veja bem, o vulcão Lascar foi uma ousadia a que me atrevi. Eu já tinha ouvido falar que a paisagem era incrível, mas que havia o problema de altitude (5400m) que pode causar dificuldade para respirar, enjoo e dor de cabeça. Você não precisa ser um atleta para chegar ao topo de vulcão, mas se tiver um bom condicionamento físico as chances são maiores. Eu não pratico exercícios e fui mesmo assim, mas não consegui chegar ao topo. Fui até 5164m. Segundo meu guia, eu não estava conseguindo equilibrar a respiração com os movimentos (coisa de sedentário). Mas ainda assim, eu achei que valeu a pena ter arriscado. É uma experiência bem interessante. Da cratera é possível ver a Lagoa Lejia de um lado e do outro a Cordilheira dos Andes.

7. Tour Astronômico

Ele é o queridinho de muita gente, tanto que é um tour bastante concorrido. O número de pessoas é limitado e o tour só acontece se as condições do tempo estiverem adequadas. Nos dias em que estive em San Pedro do Atacama, o tour foi cancelado diversas vezes por conta das nuvens. Na lua cheia também não acontece. A agência mais disputada para fazer o tour é a Space, mas eu fiz com a Ahlarkapin contratada diretamente pela agência Ayllu e que possuem o mais telescópio da América do Sul. Durante o passeio você tem uma aula básica de astronomia podendo entender e visualizar através do telescópio a Via Láctea, nebulosas, a lua, planetas, etc.

8. Termas de Puritama

Quem diria que no meio do deserto haveriam piscinas naturais de água quentinha para dar um mergulho num dia de sol?! Há quem diga que passou frio, mas certamente pela temperatura externa e não da água. O lugar é lindo, com oito piscinas termais escondidas e algumas cachoeiras entre uma e outra. Tente visitar as piscinas em dia de sol porque fica ainda mais gostoso.

9. Lagunas Escondidas

No caminho para as lagunas escondidas você consegue ver apenas deserto e sal. As lagunas estão de fato escondidas. Quando chegamos até a principal delas, o guia logo foi me avisando: “Esta laguna está aqui há milhões de anos, desde que o planeta Terra foi originado”. Você pode entrar na água, mas é um lugar quase sagrado. O guia me explicou que a laguna contém cianeto, um dos compostos químicos que deram origem ao planeta e que nadar em ali é quase como contaminá-la. Bom, depois disso você decide se entra ou não… A água é gelada e você consegue flutuar pela alta salinidade.

10. Tour do Vinho

Esse foi o meu último passeio no Deserto do Atacama e sabe que eu acho que fechei com chave de ouro?! É o passeio ideal para quem está com o tempo tranquilo e prefere relaxar e tomar o vinho do deserto. Através do tour você vai conhecer uma vinícola e provar um dos melhores e mais raros tipos de vinha de altitude. No fim do passeio, o guia nos levou para o Salar do Atacama para um happy hour de queijos e vinhos onde vi o melhor pôr do sol da viagem.

Amanda realizou todos os passeios com a Ayllu Atacama, a convite da agência. Acompanhe Amanda:

Instagram @amandanoventa

Youtube: youtube.com/AmandaViaja

Facebook: AmandaViaja