A melhor maneira para economizar em hospedagem pelo mundo

Nós tentamos. Mas economizar em viagens não é como uma matemática exata. Existem regras, exceções, depende da época, do lugar e de outros fatores para conseguir economizar o máximo possível. Com hospedagem é assim também.

Eu poderia dizer que economia de verdade é ficar na casa de alguém, de graça. Mas quero deixar o post mais realista do que isso e te contar qual foi a melhor maneira que já encontrei para economizar em hotéis, hostels e pousadas.

Primeiro é preciso entender que no caso de hospedagem a ideia de “reservar tudo o quanto antes” não funciona muito bem financeiramente. A melhor maneira para economizar em hospedagem é deixar para reservar em cima da hora – no mesmo dia.

As acomodações que ainda não estão lotadas querem atrair os hóspedes e acabam reduzindo seu preço de última hora (aquela história de “melhor ganhar menos do que não ganhar nada”). E hoje, com os aplicativos e sites específicos para reservas, elas sabem que são facilmente encontradas. Portanto, reduzem os preços, a oferta é sinalizada e lá vamos nós pegar um hotel bacana pela metade do preço.

Eu faço isso em quase todas as minhas viagens. “Quase todas” porque não dá para fazer em qualquer ocasião.

Em quais situações isso funciona?

Se você tiver uma viagem flexível

Pode ser uma road trip, um mochilão, uma viagem que você não tenha muito compromisso com datas e pode deixar para decidir tudo de última hora.

Se você não tiver preferência por uma hospedagem específica

Algumas pessoas têm preferência por certas hospedagens e querem viver a experiência de se ficar naquele lugar específico. Se for o seu caso, é bom não arriscar. Principalmente, se for um daqueles hotéis ou hostels que você sabe que é concorrido.

Se você não estiver viajando em alta temporada para um lugar com hospedagem disputada

Quer um exemplo? Nova York. Ou Rio de Janeiro no carnaval. Ou quase qualquer lugar do mundo no revéillon. Há de se entender minimamente sobre o lugar para saber quando a disputa é grande. Tenho um amigo que estava mochilando pela Tailândia e não reservou sua hospedagem em Chiang Mai nos dias do festival das lanternas – um dos mais disputados do país. Conclusão: ficou sem teto e acabou dormindo sabe-se lá como.

Se você não for ansioso

Tem que segurar a ansiedade nestas horas se quiser economizar. Muita gente gosta de deixar “tudo certinho” para não ter que se preocupar. Tudo bem você fazer isso, mas no caso da hospedagem, não sai necessariamente mais barato. Faz o teste uma vez e depois você me conta como foi.

Amanda escreve sobre viagens. Acompanhe pelo instagram @amandanoventa e pelo Facebook em Amanda Viaja.

