Fotógrafo viajou pelo mundo para fotografar pessoas se beijando

É difícil resistir a uma demonstração de carinho. O fotógrafo argentino Ignacio Lehmann não resistiu e decidiu viajar pelo mundo durante três anos por 12 países e mais de 20 cidades para registrar pessoas se beijando.

O projeto chamado ‘100 World Kisses’ (em português ‘100 beijos no mundo’) pretende mostrar beijos de pessoas de todas as idades, gêneros, classes sociais e preferência sexual, mostrando que o amor não tem fronteiras. As fotos são lindas e comoventes e podem ser vistas no site de Ignacio Lehamann ou através da matéria do site mymodernmet.com.

