Imbassaí: praia deserta numa das regiões mais turísticas da Bahia

Quando me contaram que a praia de Imbassaí era praticamente deserta, eu não acreditei. Afinal, o lugar está situado num dos pontos mais turísticos da Bahia, a 63km de Salvador e apenas 13km da Praia do Forte. Logo que cheguei no resort Grand Palladium Imbassaí, onde me hospedaria, fui conferir o que haviam me contado. E atrás de um número incontável de coqueiros encontrei uma praia que parece estar no seu estado mais primitivo, como se tivesse acabado de ser descoberta.

Umas das razões para o lugar ser assim é que como há muitos rios que margeiam as praias, o acesso a elas é possível somente para pedestres. O rio mais famoso deles é o Imbassaí que permite um banho de água doce, passeios de barco e tem algumas dunas que deixam a paisagem ainda mais bonita.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A região de Imbassaí faz parte da unidade de conservação da Linha Verde que dá prioridade ao turismo ecológico e de aventura. Eu tirei uma manhã para conhecer a Reserva de Sapiranga, um lugar totalmente preservado mas em harmonia com alguns passeios de ecoturismo como cavalgadas, quadriciclos, tiroleza e caiaque no Rio Pojuca. Na reserva você tem uma aula rápida sobre o lugar com algum habitante da comunidade local. Nada que te deixe entediado. Eles falam sobre os animais que vivem por ali e trazem até uma cobra de 2,5 m para você tirar uma foto se tiver coragem.

Além da Reserva de Sapiranga, a região conta com o primeiro castelo das Américas – o Castelo Garcia D’avila. Uma bela construção no alto da montanha com vista para a Praia do Forte. Dizem que muitas pessoas escolhem se casar por ali. Não me surpreende. Além de charmoso, o lugar parece ter algum tipo de magia no ar.

E já que está pela região, não deixe de conhecer o Projeto Tamar da Praia do Forte. É o primeiro do Brasil e tem um espaço muito bem organizado onde é possível interagir com arraias, tubarões e, claro, tartarugas. O projeto é referência mundial na conservação de tartarugas e um dos mais sólidos do Brasil, com grandes resultados. Quando você visita o espaço, consegue entender o porquê. Muitos biólogos e colaboradores do projeto são pessoas que cresceram na região. Ou seja, o projeto consegue envolver a comunidade de uma maneira que a conservação se torne preocupação de todos.

Onde Ficar em Imbassaí:

Grand Palladium Imbassaí Resort & SPA – O resort all inclusive está situado numa praia praticamente deserta da região, com excelente estrutura para famílias incluindo parque aquático, berçários, atrações culturais e até uma sala só para adolescentes que preferem ficar jogando vídeo game. Para quem busca mais tranqüilidade, o resort oferece uma área somente para adultos que inclui uma piscina onde crianças não entram. Além dos buffets tradicionais do resort, há três restaurantes temáticos: japonês, mediterrâneo e uma churrascaria.

Passeios:

A Grou Turismo oferece diversas opções de passeios por todo litoral baiano.

Como chegar:

A Avianca oferece vôos diários de São Paulo a Salvador a partir de R$239.

No aeroporto de Salvador é possível pegar um transfer com a TCH (a partir de R$80) que dura em torno de uma hora (63km) até Imbassaí.

Amanda viajou para Imbassaí a convite do Grand Palladium Resort & Spa. Acompanhe o blog e suas aventuras através do Facebook em Amanda Viaja ou pelo Instagram @amandanoventa.

Posts relacionados:

Deserto do Atacama: os dez passeios imperdíveis

7 lugares no interior de São Paulo para curtir o feriadão

Quando você não precisa de mais nada além do resort