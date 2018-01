As 10 melhores (e piores) cidades do mundo para se viver em 2017

A revista inglesa The Economist divulgou sua lista anual das melhores cidades do mundo para se viver. Para escolher as dez cidades são avaliados trinta critérios que se fundem em cinco categorias: educação, infraestrutura, estabilidade, meio ambiente e cultura.

A primeira cidade da lista, Melbourne, recebeu a nota 97,5 (sendo o máximo 100), alcançando a nota máxima em educação, infraestrutura e sistema de saúde. As informações são do jornal The Telegraph. Veja as outras cidades da lista:

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A lista das dez piores cidades do mundo para se viver foi liderada por Damasco por conta do terrorismo e problemas com violência vividos na Síria recentemente. Veja a lista completa das piores cidades para se viver:

Amanda escreve e tem um canal no youtube sobre viagens. Acompanhe através do Instagram em @amandanoventa, no Youtube em Amanda Viaja e no Facebook em Amanda Viaja.