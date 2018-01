5 sinais de que você precisa morar um tempo em outro país

Muitas pessoas andam motivadas a morar fora do país por uma série de razões. Algumas querem mudança em suas vidas, outras querem estudar ou trabalhar, e outras querem apenas conhecer o que existe “lá fora”. A boa notícia é que isso vem se tornando cada vez mais acessível, seja pelos diversos programas de intercâmbio ou até por programas do governo que possibilitam estudantes a terem essa experiência.

Não há dúvidas sobre as mudanças internas e o amadurecimento que morar fora do país pode trazer às pessoas. E eu acredito que essa experiência funcione melhor ainda em alguns casos:

1. Se você é muito dependente de outra(s) pessoas. Pode ser que você seja dependente financeiramente, ou dependente de companhia e amigos ou simplesmente mimado, com o leitinho pronto para tomar todas as manhãs. Se prepare para ficar desconfortável! Quando você se muda para outro país, é forçado a conhecer novas pessoas, morar em lugares nem tão confortáveis, às vezes trabalhar em lugares nos quais se estivesse no Brasil não trabalharia e ainda tem que se adaptar à novas comidas e talvez a um novo clima. Quando me mudei para os EUA, tive que trabalhar debaixo de neve, ser rejeitada pelos meus colegas de classe americanos e ter que procurar um lugar para morar em um país desconhecido. Não tinha como não voltar de lá mais independente.

2. Se você acha que o Brasil é ruim. O Brasil possui muitos problemas que nem preciso citar aqui quais são. Mas nós também vivemos uma onda de pessimismo e desprezo com o próprio país formando a ilusão de que “lá fora” é tudo melhor. Desculpe desapontá-lo, mas em qualquer outro país você vai encontrar defeitos e problemas que podem te afetar até mais do que os problemas do Brasil. E isso não é ruim! É morando lá fora que você vai descobrir as coisas que gosta e não gosta no seu país e que você nem sabia! Vai descobrir que todos os países têm os seus defeitos e que você se importa mais com alguns do que com outros. E isso te ajuda a perceber com o que você realmente se importa na vida e como você quer que ela seja.

3. Se ter uma experiência internacional ou falar outro idioma faz diferença na sua vida. Geralmente a diferença se faz no âmbito profissional. Eu não teria conseguido mudar tão facilmente a minha carreira de Agrônoma para Marketing se não tivesse morado fora do país. A minha experiência internacional foi fundamental para que eu conseguisse me destacar numa entrevista para vagas que não tinham nada a ver com a minha formação original. E além da profissão, estudos mostram que ter uma experiência dessa faz de você uma pessoa mais feliz e interessante.

4. Sua vida está chata e sem graça. Morar em outro país não vai resolver sua vida e problemas (pode ter certeza de que eles te perseguirão para onde você for e ainda vai ganhar alguns problemas novos). Mas às vezes a gente só precisa dar um tempo, ver coisas novas, conhecer outras pessoas, passar novos perrengues… Morar fora vai te dar uma nova perspectiva sobre a vida e ainda trazer aquela motivação e energia que você está precisando na sua vida.

5. Se você tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Você acha que já sabe como o mundo e as coisas funcionam, é cheio de opiniões políticas e sociais sobre outros países mas nunca foi ver o que tem lá do outro lado. Há uma frase bastante inteligente do Mark Twain a respeito: “Viajar é fatal para o preconceito, intolerância e ideias limitadas”.

E é natural que fiquemos limitados e acomodados quando moramos muito tempo no mesmo lugar. Mas quando você se muda para fora do país, desistindo do conforto de casa, você sente liberdade e capacidade para fazer qualquer coisa. Sua vida passa a não ter limites para as ideias e sonhos. E na volta, você pode perceber que o mais importante da viagem não foi o país em que morou, mas a pessoa em que você se transformou.

Foto: arquivo pessoal da autora