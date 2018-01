6 vantagens em NÃO viajar sozinho

Você já está cansado de saber das vantagens de viajar sozinho. Eu não paro de falar sobre isso por aqui. Mas chega de só falar das vantagens de uma solo trip e fingir que não é legal ter uma companhia de viagem. É muito bom sim e cheio de vantagens. Aqui, as minhas preferidas:

1.É mais barato

Quando você tem alguém para dividir hospedagem, transporte e refeições a viagem fica muito mais barata. Eu, por exemplo, não tenho mais paciência para ficar em quarto de hostel com seis camas. Portanto, é sempre mais fácil quando eu tenho uma companhia de viagem para pegar um quarto só pra gente e ainda assim economizar. Lembro que em Railay Beach na Tailândia, eu estava em uma pousada incrível com vista para o mar pagando um quarto inteiro sozinha. Só consegui ficar duas noites para não estourar o meu orçamento, mas gostaria de ter ficado mais. Não parava de pensar que se tivesse mais alguém comigo isso seria possível.

2.Você acaba relaxando mais

Quando eu viajo sozinha, tenho que ficar atenta o tempo todo. No aeroporto, nas ruas, no hotel e isso acaba cansando. Naturalmente, na companhia de outra pessoa, você acaba relaxando mais porque tem alguém prestando atenção também, alguém para dividir as preocupações, alguém para ajudar a tomar decisões.

3.Um perrengue acompanhada é melhor do que um perrengue sozinha

Por experiência própria, já estive numa viagem que eu estava passando tanto perrengue e ficando tão irritada que eu só desejava que alguém estivesse ali comigo para transformar a “desgraça” em risadas. Sozinha você tem que engolir tudo, guardar tudo para si. Isso não pode fazer bem para o seu bom humor durante a viagem.

4.Tem sempre alguém para tirar uma foto do jeito que você quer

Okay. Você pode pedir para um desconhecido tirar uma foto sua, mas vai ter coragem de explicar o jeito que você quer a foto ou pedir para tirar outra caso não tenha gostado? Acho que não, né? Então nem preciso explicar mais nada.

5. Você pode se conectar mais ainda com o seu amigo(a)

Viagens podem fortalecer relacionamentos. Você acaba conhecendo melhor qualquer pessoa, tendo conversas que nunca teve em casa e vivendo histórias que vão durar a vida toda na memória. Isso cria uma conexão maior entre vocês.

Mas viajar acompanhado é melhor do que viajar sozinha? Não.

Porque não existe “um melhor do que o outro”. Existe o que você prefere, qual é a ocasião, o lugar, seu momento de vida e, principalmente, quem é a companhia. Porque tem gente que, mesmo sendo seu amigo, não é uma boa companhia de viagem. Nesse caso é melhor você ficar com o ditado do “antes só do que mal acompanhada”.

Amanda escreve sobre viagens. Acompanhe pelo instagram em @amandanoventa e através do Facebook em Amanda Viaja.

