Não vou viajar. Vou ficar assistindo Netflix.

Viajar é caro, o dólar está alto e assim tenho notado um movimento de pessoas que não viajarão no próximo feriado, mas estão confortáveis com a situação de ficar em casa assistindo Netflix. Eu me incluo nessa turma.

No último carnaval foi assim. Se você me perguntar qual foi a melhor bunda sambando na Sapucaí ou o melhor bloquinho de São Paulo eu não saberei responder. Mas me pergunte qualquer coisa sobre Harvey Specter da série Suits que responderei.

Não vou dizer que a culpa não bate de vez em quando. Netflix tem tomado o meu tempo de ler, de estudar e, se a série for boa, até de trabalhar. Mas tenho tentado me lembrar da MTV em seus tempos áureos com uma vinheta que dizia “desligue a TV e vá ler um livro”. Dizem que o Netflix faz o mesmo, te manda passear depois de muito tempo assistindo. Mas como parece que isso acontece somente após 18 horas ligado, não posso te dar certeza. Eu tenho parado bem antes disso e recomendo que você faça o mesmo.

Entre um episódio e outro, ler um livro faz bem e continua sendo a forma mais barata de viajar. Mas se você quiser sair do feriado com a impressão de que foi bem aproveitado, melhor partir para uma ação radical: paraquedas, rafting, asa delta, kayaking e tantas outras aventuras que você pode viver sem ir muito para longe de casa.

E se você gosta de viajar mas não vai ser dessa vez, só é permitido ficar assistindo Netflix se estiver com alguma viagem programada mais pra frente. A minha estratégia para fugir dos preços altos é viajar logo depois de feriados, ou antes. Emendar férias com feriado também é bom porque rende mais – você ganha tempo e economiza dinheiro.

Nunca se ouviu falar de um louco que tenha trocado uma viagem por Netflix. As temporadas da vida real continuam sendo mais interessantes.

