O que você faz da vida

Na semana passada comecei a ler por acaso um artigo da BBC sobre a qualidade de vida das pessoas em Viena, capital da Áustria. De todas as diferenças óbvias entre Brasil e Viena, o que mais me chamou atenção foi algo bem simples. “Em Viena você pode conhecer uma pessoa por anos sem saber no que ela trabalha. As pessoas simplesmente não estão interessadas nesse papo – trabalho. Elas conversam sobre o que fizeram no final de semana, sobre as próximas férias, o filme a que assistiram ou qualquer livro que elas tenham lido”. É impossível conseguir ingressos para a Ópera de Viena e os teatros estão sempre lotados. Viena está interessada na VIDA, diz o artigo.

Nós estamos longe de ser Viena, claro, mas não dá pra negar que sabemos nos divertir tanto quanto eles. No entanto, talvez culpados por essa diversão, continuamos achando que é o trabalho quem faz o homem. Sempre perguntamos por aí de forma errada “o que você faz” e recebemos uma resposta pior ainda de “eu sou gerente de xyz”. Há muito tempo temos deixado que o trabalho defina quem somos.

A ironia de tudo isso é que queremos cada vez mais trabalhar menos, e ter tempo para nos dedicarmos ao que gostamos. Mas enquanto a resposta do que somos/fazemos for uma definição profissional, vai ser difícil isso acontecer.

