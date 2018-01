Os 10 melhores países para viajar em 2015

O mundo é grande e às vezes caímos na cilada de pensar em viajar sempre para os mesmos países. Vamos dar um tempo de Paris – Nova York e dar uma atenção especial a esses países indicados pelo Lonely Planet como os melhores países para se visitar em 2015.

A lista do Lonely Planet é uma seleção de centenas de ideias de sua própria equipe, blogueiros e viajantes; baseada no momento atual do país, emoção, valor e alguma cereja do bolo que o país possa ter.

Confira e tenha novas ideias para as suas viagens de 2015:

1. Singapura. O país está comemorando o seu Jubileu de Ouro ou 50 anos de independência. Ou seja, é um ano de festa no país. Além das atrações que já possui, como hotéis modernos e um cenário fashion e de restaurantes em expansão, novos desenvolvimentos são esperados, como as melhorias de seu já premiado aeroporto de Changi.

2. Namíbia. As areias da Namíbia ficam prateadas esse ano pela comemoração dos 25 anos de sua independência. O país tem feito progressos inovadores de desenvolvimento sustentável no continente africano, como incluir a proteção de seu habitat na constituição.

3. Lituânia. Em 2015, a Lituânia se tornará parte da zona do euro. Além disso, possui belíssimas praias como a Curlândia, que é apoiada pelo maior movimento de dunas da Europa; e também a cidade barroca de Vilnius, que entrou na lista de Patrimônio da Humanidade.

4. Nicarágua. Apesar de ser um país com festas folclóricas, belezas naturais e aparência colonial, a Nicarágua está chamando a atenção como um destino de ecoturismo de luxo. Ela ganhou seu primeiro resort 5 estrelas e bons restaurantes que vêm tornando a capital Manágua em um capital gastronômica.

5. Irlanda. Esqueça Dublin. A Irlanda está na lista pela Wild Atlantic Way, a estrada de 2500 quilômetros pela costa do litoral ocidental, de Donegal a Cork.

6. República do Congo. Não confundir com a República Democrática do Congo. O Congo está a beira de uma nova era: tem óleo, madeira, uma infraestrutura em expansão e, depois de anos turbulentos, é segura e estável. O governo congolês começou a reabilitar parques nacionais antigos e melhorar a infraestrutura turística. Para quem gosta de natureza, é uma prato cheio.

7. Sérvia. A melhor notícia: é barato. Mas seja rápido pois o festival Exit, que acontece todo mês de julho, foi considerado o melhor festival da Europa. Além disso, Belgrado está prestes a ser considerada tão cool quanto Berlim e Ibiza. E o ski e rafting que acontecem lá são mais baratos do que no resto da Europa e por isso vem atraindo muitos turistas que curtem esse tipo de esporte.

8. Filipinas. Além de suas 7100 ilhas de águas cristalinas (quer motivo melhor para conhecer?), em 2015 o governo fará algumas festas para elevar a moral do arquipélago: desfiles de rua, festivais de gastronomia, torneios esportivos e música ao vivo.

9. Santa Lúcia. Provavelmente você não sabe nem onde fica, mas é ali no Caribe, pertinho de Barbados e da Venezuela. E tem tudo aquilo que achamos bom: montanhas para fazer trekking, florestas para fazer hiking, areia dourada para descansar, praia cristalina para mergulhar e ainda um vulcão. Para melhorar, é cheia de tartarugas e golfinhos que você pode ver de perto.

10. Marrocos. Em 2015, além dos vales, montanhas e praias próximas à Europa; os visitantes de Marrocos poderão visitar a cidade de Fez com mais estilo e sofisticação, uma vez que a cidade terá grandes estreias de qualidade e glamour em 2015.

