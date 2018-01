Os 10 países mais baratos do mundo para viajar

Eu costumo dizer que as minhas viagens são investimentos e não gastos. Mas a verdade é que quanto menos gastar na viagem, melhor. E, para isso, é necessário pesquisar e abrir a cabeça, sair do óbvio para conhecer o mundo melhor e mais barato.

Conforme reportado pelo site Business Insider, o Fórum Econômico Mundial lançou seu relatório bianual de Competitividade de Viagem e Turismo e ranqueou 141 países em termos de competitividade de preço, taxas aéreas e aeroportuárias, preço da hospedagem em hotel, preço dos combustíveis e custo de vida. Aqui estão os 10 lugares mais baratos para visitar no mundo (e talvez os mais inusitados por serem tão pouco explorados):

1. Egito

A hospedagem no Egito é a segunda mais barata no mundo, custando em torno de US$73,20/noite.

O que fazer lá: Ver as pirâmides de Giza, visitar o museu Luxor, viajar pelo Cairo e fazer um cruzeiro no Rio Nilo.

2. Indonésia

Voos para as ilhas de Java e Banda Sea são o número 11 no ranking de voos mais baratos do mundo. Um quarto num hotel cinco estrelas custa US$93,90/noite, 17º mais barato do mundo.

O que fazer lá: Passar pelas 17 mil ilhas; ver o Monte Bromo em Java; visitar Palau Komodo e ver os maiores lagartos do mundo; ver orangotangos livre, leves e soltos em Bukit Iawang; ver o templo Borobudur, o maior templo do mundo.

3. Gâmbia

Gâmbia é um pequeno país próximo ao Senegal no nordeste da África. O gasto médio do turista é de US$514.

O que fazer lá: Ver os pássaros, a piscina do crocodilo Kachikally em Bakau, visite o movimentado mercado de Serekunda e vá ao Centro de Artes Africanas.

4. Malásia

Ocupando dois diferentes territórios no Mar Sul da China, o gasto médio dos turistas é de US$835

O que fazer lá: Vá para a Península Malay e para a ilha de Borneo, visite Kuala Lumpur e veja as Torres Petronas. Visite o santuário de orangotangos em Sepolik.

5. Tunísia

Entre a Argélia e a Líbia e ficando na costa do Mediterrâneo, um hotel cinco estrelas custa apenas US$91,10/noite. O gasto médio por turista é de US$349 (calculado pela divisão de recibos de turistas internacionais por entrada de turistas).

O que fazer lá: Visite a cidade de Tunis, vá ao Museu Bardo, conheça as ruínas da Roma Antiga próxima às praias do Mediterrâneo e visite Tatouine no sul, o cenário da cidade de Anakin Skywalker dos filmes Star Wars.

6. Índia

Além de hotéis e voos baratos, o poder de compra na Índia é 70% mais barato do que nos Estados Unidos.

O que fazer lá: Visitar Bombay e New Delhi, ver o Tempo Dourado de Amirstar, explorer as cavernas budistas de Ajanta e visitar o Taj Mahal.

7. Arábia Saudita

Paquistão e Algéria ficaram na frente da Arábia Saudita no ranking. Mas como muitos países julgam serem países não seguros para se visitar, a Arábia Saudita ganhou esse espaço.

O que fazer lá: Visite Mada´in Saleh (foto), o maior sítio da civilização dos Nabateus ao sul de Petra. Contém 111 tumbas, 94 fachadas decoradas datadas do século 1 a.C. a 1 d.C.. Conheça a cidade de Jeddah e a montanha Azir. Visite a cidade antiga de Al-Ula, a cidade bíblica de Dedan. Existem excursões também para o deserto de Rub´al Khali, o mais extenso em areia do mundo.

8. Suazilândia

Suazilândia entrou para a lista com um gasto médio por turista de US$31.

O que fazer lá: Visitar a vila cultura de Mantenga, a Reserva de Mkhaya e hiking na Rocha Sibebe.

9. Angola

Eles falam a nossa língua e estão entre os mais baratos do mundo para viajar.

O que fazer lá: Visite o Parque Nacional da Kissama e a Tundavala.

10. Botswana

Em 2013, recebeu 2.1 milhão de visitantes estrangeiros. O gasto médio por turista é de US$21.

O que fazer lá: Visite o santuário dos rinocerontes e a trilha do elefante. Conheça a Kubu Island, que é cercada por um mar de areia.

Fotos: AP/FOTOLIA