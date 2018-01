Os melhores lugares para viajar sozinho

Acho que essa é a pergunta mais difícil de responder sobre viagens: qual é o melhor lugar para viajar sozinho? Eu vejo listas e listas por aí, especialistas no assunto, revistas e blogs nomeando os melhores lugares, mas nenhum deles me convence de fato. Porque o melhor lugar para viajar é muito relativo. O que é bom pra mim, pode não ser bom pra você.

Um exemplo bem simples: eu fui para Cusco/Machu Picchu sozinha e conheci pessoas que são meus amigos até hoje. Ou seja, pra mim Cusco foi um ótimo lugar para viajar sozinha. Mas quem garante que se você for pra lá vai curtir tanto quanto eu, conhecer pessoas e curtir o lugar? Não existe regra. As viagens variam de uma pessoa para a outra porque somos diferentes.

É por isso que sites e blogs generalistas e eu não podemos responder isso por você, porque nós não conhecemos você. Se você é uma pessoa que gosta de esportes e aventuras, talvez não curta tanto um lugar que só tenha museus. Se você está tentando superar o fim de um relacionamento, talvez Paris não seja o lugar ideal. Se você não tem disposição para caminhadas e fazer trilhas, não vai poder aproveitar El Chaltén na Patagônia Argentina. Por isso é importante que você se conheça e ajuste o seu momento atual de vida aos lugares para viajar.

Mas vou tentar te ajudar a descobrir onde seria o lugar ideal para você fazer sua solo trip. E antes de responder à pergunta sobre qual o melhor lugar para viajar sozinho, você precisa responder a outras três:

1. Quais são as suas intenções viajando sozinho? Conhecer pessoas? Descansar? Pensar na vida? Se isolar um pouco?

2. O que você gosta de fazer? Gosta de aventuras? Arte e cultura? Grandes cidades? Natureza?

3. Você já viajou sozinho ou é a primeira vez? Está disposto a sair de sua zona de conforto?

E depois de responder a essas questões é que vamos pensar nos lugares de acordo com as suas respostas. A lista não é uma regra, claro, e não contempla todos os lugares. Eu também não estive em todos os lugares listados, mas me baseei nas pesquisas que já fiz a respeito desses lugares e na minha própria wish list. São apenas algumas ideias para te ajudar a pensar e planejar a sua solo trip.

Se você quer conhecer pessoas

Pela lógica, o ideal é que você vá a lugares onde as pessoas estejam abertas umas às outras u estejam em clima de festa. Dica extra: ficar em hostel é um empurrão para conhecer pessoas.

Lugares no mundo: Las Vegas (EUA), Croácia, Ibiza (Espanha), Cancún (México) em alta temporada e qualquer hostel animado em qualquer lugar do mundo.

No Brasil: Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC).

Se você quer descansar, relaxar e pensar na vida

Você vai sozinho e não está nem aí se não cruzar com ninguém na sua frente. O que importa é descansar e ter bons momentos com você mesmo. E para pensar na vida, não dá para ficar ocupado o tempo todo com grandes atrações.

Lugares no mundo: Tulum (México), Seychelles, Sardenha (Itália), San Andres (Colômbia), Mônaco, Belize (Panamá).

No Brasil: praias do Nordeste.

Se você gosta de aventura

Trekking, kayaking, escalada, mergulho, rafting… Você gosta de ação, de estar ocupado e chegar ao fim do dia com a sensação de missão cumprida, aquele cansaço bom…Eu também adoro esse tipo de viagem e aqui vão as minhas recomendações:

Lugares no mundo: Patagônia, Costa Rica, Porto Rico, África do Sul, Nova Zelândia, Valle Nevado (Chile), Colorado (EUA), Arizona (EUA)

No Brasil: Bonito (MS), Brotas (SP).

Se você gosta de arte, cultura e história

Esses lugares são aqueles que você sempre volta sabendo um pouco mais. Eu gosto de aprender principalmente arte quando viajo. Parece que tem coisas que você só aprende quando está viajando, não é mesmo?

Lugares no mundo: Paris (França), Amsterdam (Holanda), Berlim (Alemanha), Nova York (EUA), Nova Orleans (EUA), Malta, São Francisco (EUA), Havana (Cuba).

No Brasil: Inhotim (MG), São Paulo (SP).

Se você gosta de grandes cidades

Quanto mais a cidade, mais coisas para fazer. Bons restaurantes, galerias de arte, shows, museus, muita gente, lojas… Ou pode ser apenas uma cidade urbana agradável.

Lugares no mundo: Nova York (EUA), Chicago (EUA), Vancouver (Canadá), Londres (Inglaterra), Berlim (Alemanha), Singapura, Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colômbia), Dubai, Xangai, Abu Dhabi, Seattle (EUA).

No Brasil: São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Recife (PE).

Se você gosta de natureza

Tem gente que acaba descansando mais quando está perto da natureza do que em cidades. Eu, por exemplo, fico com mais vontade de me cuidar quando estou perto da natureza. Mágico esse efeito que ela tem sobre nós…

Lugares no mundo: Oahu, Havaí (EUA), Noruega, Islândia, Suécia, Deserto do Atacama (Chile), Salar do Uyuni (Bolívia), Galápagos (Equador).

No Brasil: Chapada dos Veadeiros (GO), Bonito (MS), Serra do Cipó (Minas Gerais), Amazônia (Amazonas)

Se você quer sair da sua zona de conforto

Esses lugares são legais para quem gosta de desafios, quer ver coisas diferentes e não tem medo do novo.

Lugares no mundo: Vietnã, China, Tailândia, Peru, Marrocos, Índia, Tunísia.

Se você não quer ter trabalho

Você não quer ter que pensar muito, planejar muito, rodar muito nem nada. Você quer ir direto ao ponto e sabendo que vai estar seguro e não terá grandes problemas.

Lugares no mundo: Suíça, Áustria, Uruguai, Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Espanha.

No Brasil: lugares onde você possa chegar facilmente e de fácil transporte dentro da cidade.

Acompanhe as aventuras da Amanda através do instagram em @amandanoventa, no Facebook em Amanda Viaja e no Youtube em Amanda Viaja.

Fotos: arquivo pessoal da autora