Para você, que não gosta do inverno

O inverno nem começou e já tem gente reclamando do frio. Tudo bem, esse ano ele pegou de jeito. Mas a verdade é que ele veio como que tem que ser. Verão faz calor e inverno faz frio. Justo, justíssimo.

Por mim pode continuar assim até o dia 22 de setembro, que é quando começa a primavera. Mas se te incomoda, seja criativo.

Faça um chocolate quente delicioso ou um chá de gengibre, que parece quentão. Se achar necessário, compre um aparelhinho aquecedor. Tome vinho tinto sem suar. É hora de acender a lareira e aproveitar para usar aquele sobretudo lindo que está guardado no armário. Aliás, roupas, não precisa comprar muita coisa. Daqui a pouco o calor volta. Mas se for comprar, aproveite para doar as mais velhas. Tem gente precisando.

Pegue uma coberta, sente-se no sofá e leia um livro que você não consiga largar (pode ser um suspense do Stephen King). Você pode terminar aquele quadro ou aquela música que está na gaveta faz tempo – as pessoas ficam mais criativas no inverno, dizem os cientistas. Cozinhar nessa época é uma delícia, principalmente porque é permitido comer de tudo. Ligue um jazz ou um blues, que combinam com o clima. Seja romântico e chegue mais perto, o frio inspira.

Aproveite para fazer essas coisas gostosas de inverno que raramente temos oportunidade de fazer no Brasil. Veja tudo como uma experiência nova, diferente. E pare de reclamar que no inverno não dá vontade de fazer nada, como se ‘fazer nada’ fosse ruim. Não tem coisa melhor nessa vida do que dormir de edredon e sem mosquito. Salve salve inverno.

Amanda escreve sobre viagens. Acompanhe através do instagram em @amandanoventa, Facebook em Amanda Viaja e youtube Amanda Viaja.

