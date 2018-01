Os passageiros mais irritantes durante um voo

Nós já percebemos que os voos estão ficando cada vez mais desconfortáveis. O espaço diminuiu, as companhias aéreas não servem mais refeições, as taxas a pagar estão aumentando e tudo fica pior com passageiros inconvenientes.

Esses passageiros chegam a incomodar tanto, que o site de viagens Expedia vem fazendo uma pesquisa anualmente para descobrir quem são os passageiros mais irritantes. As respostas são dos americanos, mas não acho que os resultados seriam muito diferentes ao redor do mundo. Veja a lista:

1. O passageiro de trás que fica chutando o seu assento (61%)

2. Pais que não prestam atenção aos seus filhos e os deixam livres, leves e soltos no avião (59%)

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3. Passageiros que não cheiram bem – sim, os fedidos (50%)

4. Aquele que ouve música ou fica jogando com o som muito alto (50%)

5. Os passageiros que bebem demais (45%)

6. Aqueles que não param de falar (43%)

7. Aqueles que exageram na bagagem de mão (38%)

8. Aqueles que passam na frente de todo mundo na fila para sair do avião achando que aqueles poucos minutos são mais importantes para ele do que para os outros (35%)

9. Aquele que reclina sua poltrona sem se importar com o passageiro de trás (32%)

10. Aquele que coloca sua bagagem no compartimento da frente do avião invés de colocar no que está acima de sua poltrona (32%)

A minha teoria para esse comportamento dentro dos aviões é a mesma do metrô: às vezes a experiência é tão desconfortável ou frustrante que as pessoas ficam encontrando brechas para se darem bem. E isso, na maioria da vezes, implica em invadir o espaço do outro.

Venho seguindo uma página divertida e ao mesmo tempo chocante no instagram sob o perfil de @passengershaming. O propósito é mostrar fotos de passageiros reais nos aviões e sua falta de bom senso.

Disso tudo podemos tirar uma boa lição: não queremos ser esse chato inconveniente no próximo voo.

Amanda Noventa escreve sobre viagens. Acompanhe o blog e suas aventuras através do Facebook em Amanda Viaja e do Instagram @amandanoventa.