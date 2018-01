Quando você não precisa de mais nada além do resort

Não me lembro de ter feito uma viagem na qual não tive vontade de sair do hotel. Bahamas foi a primeira.

Quando cheguei do aeroporto à minha suíte do Atlantis Resort, corri até a varanda para conferir a vista.

Nada mal para um fim de tarde.

Esta não é a única bela vista que o Atlantis proporciona. Todas as suas 5 torres de hospedagem se preocupam em mostrar um pouquinho do paraíso das Bahamas. É como se você não precisasse sair do resort para viver tudo isso. E não precisa.

O Atlantis está localizado na Paradise Island, uma das trezentas ilhas das Bahamas. São impressionantes 141 hectares compostos de um complexo aquático, restaurantes, baladas, casino e acomodações. Para você ter uma noção do tamanho, o resort oferece uma shuttle para transportar hóspedes de um lugar a outro no resort.

A sensação é de que você está numa cidade dentro de outra cidade tamanha a estrutura do resort. A Marina Village, por exemplo, tem um centro comercial de 6 mil m2, com lojas como Rolex e Versace e restaurantes de alta qualidade: Nobu, Café Martinique, Johny Rockets, Olives… A decisão é difícil na hora de escolher onde jantar. A sobremesa fica por conta dos queridinhos Ben & Jerry´s (sorveteria) e Oh Sugar (loja de doces a granel) que também estão presentes no resort.

Os principais turistas que se hospedam por lá, são americanos – a ilha está a 30 minutos de voo de Miami. Mas o resort é famoso no mundo todo. Já foi cenário de filmes e é destino de férias e shows de muitas celebridades – Miley Cirus, Britney Spears, Justin Bieber, Kim Kardashian, Lady Gaga, entre outros. Não é difícil encontrar uma celebridade hospedada no resort. Eu não encontrei nenhuma, mas me surpreendi com a variedade de atrações para todos os gostos e idades. É um resort que não decepciona ninguém.

QUASE TODO O OCEANO

Dá para riscar boa parte da sua bucket list só com as atrações do resort: snorkeling com os golfinhos, mergulhar com tubarões, nadar com arraias e leões marinhos. E, se não estava na sua lista, já pode incluir: escorregar num toboágua transparente de 14 metros de altura que desagua num tanque junto aos tubarões – uma das principais atrações do resort.

Um pouco mais medrosa que sou, preferi deixar as coisas fluírem no Lazy River, uma correnteza de água onde basta você sentar numa boia e deixar que ela leve você.

Outra coisa que não dá para perder é a caminhada por um túnel de aquário com mais de 200 espécies marinhas diferentes (o resort todo possui mais de 50000 animais marinhos). Impossível não se encantar ao ver todos esses animais bem perto de você.

Na hora de descansar, é só dar uma chegadinha em uma das piscinas ou, melhor ainda, na praia de águas cristalinas típicas do Caribe exclusivas para hóspedes do resort. É tanta coisa para fazer que você fica até na dúvida.

CASINO, BALADA OU OS DOIS?

A noite no Atlantis pode ser bem agitada se você quiser. Minha dica é jantar num restaurante ali pela marina onde tem bastante música e clima de verão. Dali é só dar uma passada pelo Casino e, em seguida, escolher a sua balada da noite.

O Atlantis oferece três: uma só para adolescentes, a Crush Night Club; a Moon Club que oferece uma variedade de drinks envoltos em um habitat marinho e a balada mais famosa e a minha escolhida, Aura, com turistas do mundo todo, boa música e dançarinas animadas.

UM PEDAÇO DE PARAÍSO PARA CHAMAR DE SEU

Escolha o quarto do Atlantis que combina com você:

Beach Tower (diárias a partir de US$279 para 2 pessoas). A torre fica a poucos passos da praia e com uma única opção de quarto. É o mais acessível do resort todo.

Coral Tower (diárias a partir de US$319 para 2 pessoas). Fica no ambiente mais contemporâneo de descontraído do Atlantis, bem próximo à marina. Com seis opções diferentes de quarto e preço moderado, é bastante adequada para famílias.

The Reef (diárias a partir de US$557 para 2 pessoas). Os quartos e suítes de um quarto dispõem de todas as conveniências de apartamentos residenciais espaçosos.

Royal tower (diárias a partir de US$564 para 2 pessoas). São as torres mais centralizadas do Atlantis e com seis tipos de quartos diferentes, incluindo a suíte presidencial.

The Cove (diárias a partir de US$786 para 2 pessoas). É o endereço mais descolado da ilha. Quem se hospeda lá tem acesso exclusivo à duas piscinas somente para adultos e hóspedes do The Cove e ainda à praia de mesmo nome, famosa pelo seu coqueiro torto.

O resort não conta com um sistema all-inclusive, mas é possível fazer um bom negócio com os planos de refeição, principalmente para quem está viajando em família, com preços de diárias entre US$99 a US$160/adulto e crianças de US$43 a US$59.

Os serviços disponíveis no hotel são surpreendentes. Os básicos: internet, serviço de spa e academia e ainda armários com cadeado para guardar suas coisas em toda a área do parque aquático. Lojas de conveniência, sorveterias e Starbucks também não faltam. Ah, e os funcionários do resort sempre sorridentes e dispostos a te ajudar.

Como chegar

A Copa Airlines oferece voos com conexão no Panamá a partir de R$3600 com saídas de Guarulhos.

Amanda Noventa viajou para as Bahamas a convite do resort Atlantis Paradise Island e da Copa Airlines.

Acompanhe suas aventuras através do Facebook em www.facebook.com/amandaviaja ou através do Instagram @amandanoventa