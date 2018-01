Rixa entre São Paulo e Rio. Tão 1990…

Eu achava que paulistanos e cariocas já tivessem entendido que essa briguinha entre uma cidade e outra era algo que fazíamos lá nos anos 90, quando a gente parecia ser mais ignorantão, sabe? Quando nem existia internet para que a gente se informasse melhor, pudesse viajar para outras culturas sem sair de casa e ficava refém do que via na TV. Lembra dessa época?

Bom, dado que em 2017 supostamente somos serumaninhos mais evoluídos, fico me perguntando por que a rixa entre Rio e São Paulo vira e mexe aparece por aí (agora nas redes sociais). Com o carnaval na semana que vem, a rixa agora é sobre quem faz melhor nos blocos de rua. E, pior, a discussão infantil que muitas vezes se torna agressiva acontece entre brasileiros supostamente bem educados, informados, desses que podem viajar entre Rio e São Paulo (e pelo mundo) quando quiserem.

São “cultos” que não compreendem o que é cultura. É gente que adora viajar mas não que não se ligou que o mundo é interessante justamente porque temos culturas diferentes. Que graça teria viajar para lugares onde só encontramos aquilo que a gente já vê em casa?

É gente que adora conhecer novas culturas mas que não entende que no próprio país as culturas também são diferentes, assim como a beleza e as pessoas de cada lugar.

Não adianta você ser contra o Brexit ou Donald Trump se você não consegue se conter numa rixa infantilóide entre duas cidades do próprio país.

Amanda escreve sobre viagens. Você pode seguí-la pelo facebook em Amanda Viaja ou pelo Instagram em @amandanoventa.

Foto: Fabio Motta/Estadão

