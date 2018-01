Viagem exclusiva

Eu escolhi o assunto mais difícil para blogar. Viagem. Deveria ter escolhido moda que pelo menos você faz o look do dia, as pessoas olham e tiram suas próprias conclusões se acharam feio ou bonito. É visível, é palpável. Agora vai explicar para uma pessoa o quão lindo é tal lugar que você foi. Ou então, contar sem parecer arrogante, que você não gostou tanto assim de certo lugar. Este último é o mais difícil – no mundo das viagens as pessoas não gostam de dar a real e ouvir opiniões diferentes.

No fim de semana me senti do outro lado, o da audiência, quando parei para assistir a temporada inteira do ótimo programa Pedro pelo Mundo no GNT apresentado pelo Pedro Andrade. No final do programa ele sempre dá uma opinião final do que achou do lugar. E não é que para os lugares que eu já conhecia algumas de suas opiniões/sensações eram diferentes da minha?!

Me dei conta de que talvez os leitores achem o mesmo quando posto minha opinião sobre um lugar que visitei – “ué, eu não achei isso”.

Mas tudo bem.

O psicólogo Thomas Gilovich disse que esse é um dos motivos pelos quais as viagens nos deixam mais felizes do que um bem material – elas são exclusivas. A minha viagem pra Cuba foi diferente da viagem do Pedro Andrade; e a sua é/será diferente da minha (ao contrário, por exemplo, do carro que você e seu vizinho tem iguais).

O blogueiro de viagem é quase inútil porque qualquer coisa que ele disser pode divergir da sua opinião e experiência. Por isso eu sempre digo por aí que é bom consultar um site ou blog que tenha o estilo parecido com o seu para ter uma margem de acerto maior.

No mais, é entender que opiniões são diferentes mas, principalmente, que cada viagem é diferente. Não é maravilhoso saber que você pode ir diversas vezes para o mesmo lugar e ter uma experiência completamente diferente?

Amanda escreve sobre viagens. Acompanhe o blog e suas aventuras através do Facebook em Amanda Viaja e pelo Instagram @amandanoventa.

