Ingrediente número um da viagem perfeita

Lendo uma pesquisa sobre quais são os ingredientes considerados pelas pessoas mais importantes para se fazer uma boa viagem, tive que discordar logo de cara com os resultados. O primeiro lugar foi ‘comer’ – ok, todo mundo gosta de comer, mas primeiro lugar é meio exagerado; talvez segundo. Mas o segundo lugar ficou com o item ‘hospedagem confortável’ – e foi aí que lembrei que na viagem mais legal da minha vida eu estava hospedada num simples hostel. É bom ter uma banheira para se jogar no fim do dia? É. Mas achar que isso é uma das coisas mais importantes me parece coisa de quem espera muito pouco de uma viagem.

Eu não sigo um padrão. Às vezes viajo em busca de aventura, às vezes para descansar, algumas em hostel, outras em hotel. Às vezes viajo para uma grande metrópole para comer bem e ver arte, mas também passo uma semana empoeirada no deserto. Cada viagem tem suas particularidades que as tornam especiais.

Mas se eu tivesse que escolher um fator que faz toda a diferença numa viagem é a companhia ou falta dela (os dois na mesma proporção).

Pensa comigo, tem companhia que é tão boa que mesmo se você estiver na praia de Santos a viagem vai ser divertida. E tem outras que conseguem arruinar até uma viagem para as Maldivas. A companhia é quem dita o tom da viagem – se é mais divertida, mais romântica, mais aventureira, mais cultural. A falta dela também tem o mesmo poder; algumas viagens não seriam tão especiais se eu não estivesse sozinha – meu namorado eu só conheci porque estava indo solo para Machu Picchu. E não podemos esquecer daquelas pessoas que a gente encontra pelo caminho que mudam todo o curso da viagem a transformando em algo diferente do imaginado. É sobre quem você leva, quem você encontra.

Onde você se hospeda, o que você come e o que você vê também fazem parte da viagem. Mas vamos combinar que o fato da cama do hotel ser boa não muda muita coisa. Você já ouviu alguém dizer “essa foi a melhor viagem da minha vida porque a cama era muito confortável”?

No conjunto dos ingredientes que fazem uma viagem ser especial, fico com esse que é o mais humano de todos: você.

Amanda viaja e escreve sobre viagens. Acompanhe através do Facebook em Amanda Viaja e pelo instagram @amandanoventa.

