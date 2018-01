Curtir o momento e viajar é mais importante para as pessoas do que guardar dinheiro para o futuro

A gente aperta de todos os lados, deixa de jantar fora, pega promoção de passagens, não compra celular caro, fica em hospedagem mais barata e às vezes até passa um perrengue para conseguir viajar. Eu sempre fui assim: guardando parte do meu dinheiro por um tempo até acumular o suficiente para fazer uma viagem. Aí viajo, volto quebrada e começo tudo de novo.

O meu maior problema hoje é não conseguir guardar dinheiro para o futuro. Apesar de ser uma pessoa econômica e gostar de economizar, o dinheiro nunca é usado para um futuro distante. Mas sempre para um plano próximo (no meu caso, as viagens). Irresponsável? Talvez.

Mas um estudo recente da Forbes mostra que não estou sozinha. A American Express Travel perguntou a algumas pessoas se é melhor usar o dinheiro para viver o momento ou guardar para o futuro, para a aposentadoria. E os resultados foram disparados a favor das viagens: 82% das pessoas responderam que dão mais valor a viajar do que guardar dinheiro. 91% das pessoas disseram que preferem ter mais experiência de vida do que profissional. E essas respostas não valem apenas para a geração y (jovens entre 18 e 35 anos). Todas as idades têm o mesmo valor e objetivos no que diz respeito a experiências.

O melhor dos mundos ainda seria guardar uma parte do dinheiro para viajar e outra para um futuro distante. Mas quando não dá para fazer os dois, optamos pelo ‘hoje’.

Ficamos loucos? Não acho.

Além de termos assumido que somos mais felizes quando gastamos nosso dinheiro viajando do que quando compramos coisas, estamos percebendo que adiar a felicidade também não vale a pena.

Tem coisa mais sem sentido (e antiga) do que guardar dinheiro para começar a viver depois de aposentado?

Que bom que isso está mudando. Finalmente nossos valores e prioridades estão sendo voltados para o que realmente importa: viver de verdade.

Amanda escreve sobre viagens. Acompanhe suas aventuras e o blog através do Facebook em Amanda Viaja ou pelo Instagram @amandanoventa.

