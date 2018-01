Em tempos de crise ando pensando como ganhar um dinheiro extra. Corto gastos de um lado, economizo de outro, me aperto mais do que nunca… E só uma coisa não pode ficar de fora – as viagens.

Apesar de muitas delas serem feitas a trabalho por conta do blog, a maior parte é feita por prazer mesmo. E quando você diz que é por prazer, bate uma culpa lá no fundo do peito que faz você se perguntar se em tempos de crise vale a pena gastar o seu dinheirinho suado só pra se sentir mais feliz durante alguns dias.

A minha resposta, que também vem lá do fundo do peito, é sempre “sim”.

Viajar é talvez a única felicidade real que o dinheiro compra, que faz você gastar sem se arrepender e enxergar tudo como um verdadeiro investimento pessoal.

É como terapia. Ajuda casais a se reencontrarem, introvertidos a se soltarem e qualquer pessoa a se conhecer melhor. Une pessoas de diferentes países e faz você perceber que no fundo somos todos iguais.

Te mostra razões para acordar todo dia com a sensação de que não dá pra parar porque ainda há muito o que se ver no mundo. Mergulhar com tartarugas, voar de balão, ver a neve caindo ali na sua frente… Será que vai dar tempo?

Ao enfrentar um problema, desperta a criatividade e ilumina soluções que você ainda não tinha pensado. Fica mais fácil ter uma ideia quando se passa o dia sentado numa cadeira de frente para o mar. Ou depois de uma trilha de cinco horas. Ou um dia todo andando numa cidade pela primeira vez.

Viajar também ajuda a manter o equilíbrio entre trabalho e prazer. Faz com que você não ache que a vida é só trabalhar e mostra que há um pote de ouro te esperando lá na frente. Traz um propósito.

Então se viajar faz bem quando as coisas vão bem, não dá para abandonar a “terapia” quando as coisas vão mal. Deixemos o beneficio da dúvida entre viajar ou não para tempos mais fáceis. Porque agora, viajar é preciso – e isso não vai mudar tão cedo.

Acompanhe o blog e as aventuras de Amanda no instagram @amandanoventa, no youtube em Amanda Viaja e no Facebook em Amanda Viaja.