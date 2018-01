Canadá para Viagem

Outono em Montreal: com temperatura baixa, de folhas douradas a neve

Pisei no Brasil, e começou a nevar em Montreal. Já era fim de novembro, meio do outono na cidade do Canadá. A temperatura esteve baixa durante toda a minha viagem. Até peguei máxima de 19°C nos últimos dias de outubro. Mas as mínimas negativas já apareceram lá por 10 de novembro, quando gelei a -9°C.