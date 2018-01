Air Canada é eleita melhor companhia aérea da América do Norte

O Skytrax World Airline Awards 2017 elegeu a Air Canada como a melhor companhia aérea da América do Norte. A premiação, considerada o Oscar da aviação e referência mundial para o segmento aéreo, foi anunciada ontem no International Air Show de Paris.

Os nomes das empresas vencedoras são escolhidos por meio de uma pesquisa feita com passageiros do mundo todo pela Skytrax, organização internacional, com sede em Londres, que promove estudos sobre o mercado aéreo e faz levantamentos sobre companhias e aeroportos, além de auditorias qualitativas relacionadas a produtos, serviços e passageiros. Da edição 2017 do Skytrax World Airline Awards participaram 19,87 milhões de viajantes de cerca de 105 países, ouvidos de agosto de 2016 até maio deste ano.

Em oito edições da premiação da Skytrax, esta é a sexta vez em que a Air Canada vence como melhor companhia aérea da América do Norte. A empresa canadense vem fazendo investimentos em melhorias desde 2010, projeto com o custo de US$ 10 bilhões. Isso inclui renovação da frota, por exemplo, com a chegada de Boeings 777 e 787 Dreamliners — eu estava a bordo do primeiro voo do Boeing 787 Dreamliner de São Paulo para Toronto, em dezembro de 2016, e já contei aqui como é voar na nova classe premium economy da Air Canada.

A empresa canadense tem voos regulares para 64 aeroportos no Canadá — no mundo, os aviões da empresa operam em 1.300 aeroportos de 191 países. Em 2016, a Air Canada transportou em torno de 45 milhões de passageiros.

Na lista geral das 100 melhores companhias aéreas do mundo, a canadense ficou em 29º. O Skytrax World Airline Awards premia as empresas em diferentes categorias. A melhor companhia do mundo (ou o primeiro lugar geral) ficou com a Qatar Airways. Em relação às aéreas da Europa, a Lufthansa levou o prêmio de melhor companhia. Entre as brasileiras, Avianca foi escolhida a melhor da América do Sul e Azul ficou na frente em low-cost no nosso continente. Veja a lista completa dos vencedores do Skytrax World Airline Awards.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja