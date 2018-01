Banff é imperdível para 2017, pela National Geographic Traveler

Após a Lonely Planet botar o Canadá no topo da lista de lugares para se ir no próximo ano, agora a National Geographic Traveler inclui um destino do país entre os imperdíveis para 2017. O escolhido foi Banff, nas Montanhas Rochosas, na província de Alberta.

Um de seus lagos, o Moraine Lake, está na foto de capa da revista. Assim como a cidade Banff e a vila de Lake Louise, o Moraine fica dentro do Banff National Park, primeiro parque nacional do Canadá, que reúne montanhas, florestas, vales, rios e glaciares. Banff e Lake Louise são procuradas no verão por quem curte trilhas e no inverno por esquiadores e snowboarders.

Na edição da National Geographic Traveler, os editores da revista apontaram 21 destinos como obrigatórios (must-see) para o próximo ano. Entram na relação lugares que se encaixem em uma das três categorias: cidades, natureza ou cultura. A publicação não apenas apresenta a lista, como justifica a escolha.

Enquanto a Lonely Planet destacou a cotação mais baixa do dólar canadense em relação ao americano e os 150 anos do país celebrado em 2017, a National Geographic Traveler ressalta a paisagem de picos, vales e lagos azul-turquesa, convidativa para se combinar de montanhismo e cavalgadas a luxuosos hotéis e banhos em águas termais. Essa composição, segundo a revista, torna Banff o destino perfeito tanto para comemorar o aniversário do Canadá quanto para fins mais etéreos, como uma escapada para encontrar respostas para as questões da vida.

Levando em conta o cenário, dá para entender a proposta poética. As Montanhas Rochosas estão entre os lugares mais bonitos que já visitei. O impacto que aquela paisagem me causou nas duas vezes em que estive por lá — na vizinha Jasper, também em Alberta — pode ser sentido (lido) neste texto que escrevi para o Como Viaja: Uma urbanoide golpeada pelas Rochosas, no Canadá.

Publicações de viagem costumam montar listas de lugares indicados para viajantes conhecerem no ano seguinte. O Viagem Estadão já havia apontado o Canadá em seu Top 10 dos melhores destinos de 2016.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja