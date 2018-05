Calor no Canadá: temperatura sobe e traz temporada de eventos nas ruas

Hoje é o Victoria Day no Canadá. Todo fim de maio o feriado em homenagem à rainha Vitória marca o começo da temporada de agito no país. A temperatura sobe, e os canadenses vão para as ruas. É a época de calor no Canadá, quando as principais cidades do país ficam repletas de eventos ao ar livre, restaurantes com pátios ou varandas e parques com muita gente celebrando a primavera e o verão no Canadá.

O período movimentado vai do feriado do Victoria Day até outro, o Labor Day, na primeira segunda-feira de setembro. As áreas verdes seguem floridas durante esta época de primavera do Canadá, e os lagos convidam a um passeio de barco ou à prática de canoagem no verão. É possível visitar também lugares impressionantes como a Baía de Fundy, onde a variação de maré é considerada uma das maiores do mundo e a visita é indicada no período entre o fim de maio e o início de outubro.

E rola muito mais nessa época. Durante a temporada de calor, os food trucks no Canadá também aumentam em número pelas cidades. Dá até para pegar sol na areia. As praias em Toronto, por exemplo, abrem para o público em junho e encerram a temporada no Labor Day. O lado francês do país também oferece a chance de se esticar na espreguiçadeira na praia perto da Torre do Relógio, em Montréal, a partir de 26 de maio.

A maior cidade do Canadá francês, aliás, tem diversos festivais durante os meses de verão, do renomado Festival de Jazz de Montréal a outros bem ligados à cultura local, como o Festival de Circo de Montréal, uma arte muito conectada a Québec — a província francesa é a terra do Cirque du Soleil no Canadá e já falei sobre circo em Montréal e Québec aqui no Canadá para Viagem.

Em 1º de julho, o Dia do Canadá, a festa se espalha pelo país, que celebra seu aniversário. O evento movimenta especialmente a capital do Canadá, Ottawa, com fogos sobre o Parlamento, e Vancouver, com festa no Canada Place, no Waterfront, espaço do porto da cidade.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook/ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube