Canadá 150 anos: parques nacionais com entrada grátis

A entrada dos parques nacionais do Canadá será grátis em 2017, para celebrar o aniversário de 150 anos do país. Mais do que os parques nacionais, também lugares históricos e áreas de conservação marinha terão ingresso livre neste ano: todos os pontos administrados pela Parks Canada, organização governamental responsável pela preservação deles. Essa é uma das iniciativas em 2017 para comemorar o aniversário do país. Todo 1º de julho tem festa nas cidades canadenses: é o Dia do Canadá. Mas, com os 150 anos, a celebração não fica restrita a essa data.

Para ter direito a entrar de graça nas áreas das unidades de conservação, moradores e visitantes devem solicitar o passe pelo site da Parks Canada. Não é preciso pedir um Discovery Pass (em português, algo como passe de descoberta) para cada pessoa, mas sim um para cada grupo de viajantes. Se você estiver em família ou com amigos, peça um passe para cada carro.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas, fique atento, o que é de graça é a entrada do parque. As demais atividades pagas continuam sendo cobradas. Quando no lugar visitado existirem caminhadas guiadas, áreas de camping ou termas para banho, por exemplo, tudo continua sendo pago.

Além dos parques nacionais de Jasper e Banff, na província de Alberta, conhecidos por mostrar a beleza das Montanhas Rochosas, há 37 outras reservas federais espalhadas pelo território canadense. Com 6,6 mil quilômetros quadrados, Banff foi o primeiro parque nacional do Canadá, criado em 1885. Atualmente eles vão do pequeno St. Lawrence Islands National Park (na província de Ontario), com apenas 8,7 quilômetros quadrados, ao Wood Buffalo National Park (também em Alberta), com 44,8 mil quilômetros quadrados de área.

Dos 970 lugares históricos do país, 170 são administrados pela Parks Canada, como as fortificações das cidades de Quebec e Halifax (na província da Nova Scotia) e o Rideau Canal, o canal que vira pista de patinação no inverno em Ottawa. A capital do país, aliás, tem festa o ano todo, o que inclui um megajantar para 1.000 convidados em frente ao parlamento em agosto. Entre as quatro áreas de conservação marinha da Parks Canada vale destacar o Saguenay-St. Lawrence Marine Park, também na província de Québec, onde do litoral é possível observar belugas na água, de junho a outubro.

Concurso com viagem para quatro pessoas

Quem é maior de idade e residente do Canadá ainda pode entrar num concurso para tentar ganhar um super prêmio, com uma viagem para quatro pessoas visitarem Newfoundland, que faz parte da província de Newfoundland Labrador (Terra Nova e Labrador).

Inclui passagens aéreas para Deer Lake, seis noites de acomodação, 3.000 dólares canadenses num cartão pré-pago, um gift-card no valor de 1.000 em equipamentos para montanhismo, produtos da Parks Canada equivalentes a cerca de 1.100 dólares canadenses e um passe dos parques nacionais para 2018. Há outros prêmios ainda, para os que não ficaram em primeiro lugar, mas quase chegaram lá.

Para participar, basta preencher o formulário do concurso Discover Canada na página do Parks Canada e esperar. Em 2 de outubro de 2017, o nome do vencedor será sorteado.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja