Canadá em todas as estações

As primeiras fotos com neve começaram aparecer na timeline do meu instagram. Saem de cena as folhas douradas, que pintam o outono do Canadá, e tomam a paisagem o tom embranquecido do inverno. Tenho visto a previsão do tempo nas cidades canadenses e o aplicativo do meu celular mostra um ícone novo na minha rotina: uma estrela em forma de floquinho.

Acompanho a evolução da temperatura por lá não só por escrever sobre o Canadá, mas para saber o que botar na mala. Fui convidada pelo Como Viaja a ir ao país no início de dezembro, para ver como é o inverno em Ontario e British Columbia.

Uma curiosidade: já estive na neve em outros lugares, na Europa e nas Américas do Sul e do Norte; no Canadá, no entanto, será a primeira. Já viajei para lá durante a primavera, o verão e o outono (as fotos de algumas das minhas aventuras canadenses ilustram este texto), nunca no inverno.

Isso me fez lembrar da resposta da minha irmã quando perguntei a ela para uma pauta “O que é genuinamente o Canadá para você?” A seguir a resposta da Carla, moradora de Montreal, cidade na província francesa de Québec, que vai de mínimas de 15 graus negativos no inverno a máximas na casa dos 20 graus durante o verão:

“No verão, a cidade bomba de atividades. Há muitos festivais e programas nos parques. As ruas ficam repletas de pessoas e de bicicletas. Mesmo no horário de almoço no trabalho, levamos comida de casa e vamos para a grama ou para o parque comer.”

“No outono, entra o clima de Halloween, que é levado a sério! A decoração e os preparativos são animados. Fora isso, começam as mudanças à espera do inverno. Proteger as plantas sensíveis do jardim, montar abrigo do carro.”

“No inverno, esportes e neve. As arenas e as áreas de patinação no gelo ficam repletas. Todos acompanham a meteorologia para ver quando a neve vai estar boa para esquiar ou fazer raquette (snowshoeing em francês) no parque. As crianças adoram brincar na neve e os parques públicos possuem pistas para a galera descer escorregando.

A primavera é um aquecimento para o verão. Quando começamos a ver pedacinhos de grama aparecerem na neve que está derretendo é uma alegria!! Quando faz 15 graus já estamos de short e camiseta. Fazemos o que chamam de ‘grande menage du printemps’, tradução: super faxina da primavera.”

Cada estação é realmente vivida e aproveitada com a sua magia peculiar. Sem esquecer a troca de guarda-roupas entre o calor e o frio. Todo canadense tem dois guarda-roupas, um fica no armário e o outro geralmente dentro de malas. A cada troca de estação revezamos os guarda-roupas.”

Pois agora eu estou aqui com as minhas duas malas abertas ao mesmo tempo. Vivendo o calor/frio que se alterna em São Paulo e separando roupa para tentar o desafio de levar o mínimo possível dentro do necessário para enfrentar o inverno em diferentes regiões do Canadá, de centros urbanos a montanhas.

A viagem promete. O roteiro completo? Eu conto em breve por aqui e nas redes sociais do Como Viaja. ❄️❄️❄️

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja