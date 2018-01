Canadá é 1º destino para 2017, pelo New York Times

Os 150 anos do Canadá e a cotação mais baixa do dólar canadense em relação ao americano seguem rendendo ao país lugar de destaque em listas de publicações internacionais para 2017. Agora foi o New York Times que botou o país no topo da lista de lugares para se visitar neste ano. A seção de Viagem do jornal americano acaba de divulgar seu ranking com 52 destinos, e o Canadá é o primeiro deles. A praia de Tofino, famosa pelo surfe na província de British Columbia, ilustra a 52 Places to Go in 2017, página online com a lista do New York Times.

Na área em que explica como é feita a escolha dos destinos, o jornal justifica que o país tem tudo, exceto praias tropicais, e que oferece de pontos para surfistas a belezas naturais de parques como o de Banff, nas Montanhas Rochosas, passando pela gastronomia de Toronto e Montreal. Mas, diz o texto, o Canadá continua inexplorado, tanto pelos americanos quanto pelo resto do mundo.

No fim de 2016, a Lonely Planet já tinha dado ao Canadá a posição mais alta no seu ranking de indicações para viagem em 2017. Já a National Geographic Traveler apontou Banff como destino imperdível neste ano.

Além dos dois motivos que abrem esse texto, a seção de Viagem do NY Times lembrou que, por causa do aniversário do país, em torno de 200 atrações históricas e parques nacionais estarão com entrada gratuita durante 2017. Também destacou a festa ao longo de todo o ano em Ottawa, a capital canadense, e a comemoração simultânea realizada em Montreal, que festeja seus 375 anos.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja