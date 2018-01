Canadá no topo da lista de destinos para 2017, pela Lonely Planet

O Canadá ficou com o primeiro lugar na lista de destinos da Lonely Planet para 2017. Anualmente a publicação elege os lugares do mundo que prometem para o ano seguinte. O dólar canadense, com cotação abaixo do americano, e o aniversário de 150 anos do país estão entre as razões que aparecem no texto da Lonely Planet Best in Travel 2017.

Entre os motivos para aproveitar o Canadá a Lonely Planet enumera: as cidades dinâmicas, a gastronomia fusion e os vinhos. Tudo isso embalado pelo moderno primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Sou suspeita, mas concordo com essas motivações. E acrescento a elas as paisagens tão diversas quanto impressionantes vistas por lá.

