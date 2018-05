Cinema na banheira ao ar livre, com bebidas e pipoca

O filme é o que menos importa. Uma sessão dentro de uma banheira de água quente com drinques e amigos vale assistir a qualquer título. Essa é a proposta do Hot Tub Cinema Club, que chega ao Canadá em 2018. Grupos de no máximo cinco pessoas preenchem as banheiras, juntamente com bebidas, pipoca e petiscos.

A iniciativa, inventada na Austrália, está em outras cidades pelo mundo, como a alemã Berlim, a americana San Francisco e a holandesa Amsterdã. Neste ano, Toronto (maior cidade do Canadá, na província de Ontario), Montreal (no Canadá francês, na província de Quebec), Calgary (em Alberta) e Vancouver (em British Columbia) terão sessões do Hot Tub Cinema Club. Apenas em Vancouver a página oficial informa que as sessões rolam em maio.

A empresa ainda não divulgou datas, localizações e filmes que estarão em cada cidade do Canadá. Os títulos na Austrália durante a temporada de 2017 incluíram Rei Leão, Duro de Matar, Curtindo a Vida Adoidado e Quem Vai Ficar com Mary. Seja como for, o filme é o que menos importa nesse happening, certo? Se você estiver no verão em Toronto, Montreal, Calgary ou Vancouver, pode se inscrever no link da página do Hot Tub Cinema Club para ser avisado sobre tickets.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo twitter @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja