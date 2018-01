Compras em Toronto: do Eaton Centre a lojas de marca e com desconto

Toronto é tentadora.

O gigante Toronto Eaton Centre se confunde com o mapa da cidade, bem no centro. O shopping ocupa o quarteirão formado pelas ruas Yonge, Queen, Bay e Dundas e se estende até a Richmond, contando o prédio onde funcionam as lojas de departamento Hudson’s Bay e Saks Fifth Avenue, também parte do Eaton desde 2014, quando a Cadillac Fairview, administradora do shopping, adquiriu as lojas vizinhas.

Uma ponte liga as duas quadras e conecta a Saks e a Hudson’s Bay ao prédio original do Eaton Centre. Recentemente a Cadillac Fairview anunciou que fará uma ponte toda em vidro, com design arrojado, para substituir a atual. É uma das novidades na celebração dos 40 anos do Toronto Eaton Centre, em 2017.

O shopping não para de crescer e de ganhar novas e atraentes lojas. No ano passado, abriram uma Nordstorm e uma Uniqlo, por exemplo. Ambas estão localizadas no terceiro piso ao lado da H&M — é um dos cinco endereços da loja de departamento sueca na região de Toronto. Em breve, inaugura no Eaton Centre a maior loja da Samsung no Canadá, com quase 2 mil metros quadrados e entrada também pela rua, a partir da Yonge-Dundas Square. Quem prefere a concorrente direta em celulares já conta com uma Apple. Para eletrônicos e câmeras, estão entre as opções The Source e Best Buy (facilmente acessível pela entrada externa na Dundas Street).

Para se alimentar há muitas opções, de lanchonetes, cafés e restaurantes. Você também pode passar no Saks Food Hall, comandado pelo empório Pusateri’s (originário de Toronto), para escolher entre sanduíches, sushis e doces. Esse subsolo da Saks Fifth Avenue é uma loucura para quem gosta de comprar comida e ingredientes diferentes durante a viagem. Nessa mesma linha, há várias opções de presente para amigos que também apreciam gastronomia.

Ao todo, no Toronto Eaton Centre, existem em torno de 250 marcas, restaurantes e prestadores de serviço. Você tem de ir com preparo físico para rodar tudo ou fazer uma pesquisa prévia do que interessa ver com certeza (alternativa que eu recomendo). O shopping é o principal ponto de compras da cidade e faz parte do corredor de comércio da Yonge Street (apesar da escrita diferente, a pronúncia é a mesma de Young).

Saindo do shopping pela H&M, você fica diante da Yonge-Dundas Square, praça central de Toronto. Entre os muitos letreiros no horizonte você lê Winners no complexo 10 Dundas East, onde estão os cinemas Cineplex. A Winners promete descontos de 20% a 60%, em comparação com lojas de departamento e das marcas vendidas ali. A mercadoria troca com frequência, então, depende de encontrar algo bacana que você valha.

No mesmo complexo, a Shoppers Drug Mart serve para buscar cosméticos e cremes que nós, brasileiros, muitas vezes gostamos de comprar em viagem. Ali perto, outro ponto para buscar esses itens é a Rexall, no Atrium on Bay, centro comercial entre as ruas Yonge e Bay, ao longo da Dundas.

No inverno, a neve e o frio cortante desanimam a caminhada pela região ao ar livre; às vezes, a umidade excessiva do verão também pode dar preguiça. Isso, definitivamente, não é um freio aos consumistas em Toronto. Dá para fazer o triângulo Eaton Centre, 10 Dundas East e Atrium on Bay por baixo da terra, andando pelo Path, nome da rede de caminhos pelo subterrâneo que percorre a área central da cidade, conectando edifícios, estações de metrô e lojas.

Perca-se pelos 30 quilômetros de extensão, que levaram o Path para o Guinness World Records, como o maior complexo subterrâneo de compras do mundo. Ao longo do caminho, as placas indicam a direção a seguir para ir a determinada rua ou a algum ponto turístico de Toronto.

Lojas pelos bairros da cidade

Se você gosta mesmo é de fuçar novidades pelas ruas, afaste-se da área central e vá para os bairros. Para moda e produtos alternativos, escolha entre o multicultural Kensington Market — com tentações de consumo tão diversas quanto uma loja com cafés e chás do mundo todo (a Casa Coffee) e outra com uniformes militares (a AAA Army Surplus) — e a dinâmica vizinhança de West Queen West — para comprar arte, roupa, antiguidades, vinis ou chapéus.

Os dois bairros fazem parte do roteiro em Toronto, assim como o Distillery Historic District. O lugar da antiga destilaria Gooderham & Worts virou ponto turístico e serve bem também a quem está em busca de fazer umas comprinhas. A Black Birds Vintage Finds vende bonitos objetos de papelaria e para casa. E ainda produtos comestíveis que rendem bons presentes para você ou para os amigos: cerveja na Mill St. Brewery e chocolate na Soma.

Já artesanato não apenas de Toronto, mas feito por gente do Canadá inteiro, pode ser comprado no One of Kind Show. A feira é realizada duas vezes ao ano no Enercare Centre. Eu estive na edição do início de dezembro, também com produtos inspirados pelo Natal. Rendem bons presentes.

Mas, para garantir souvenir com um orçamento bem reduzido, uma rede costuma fazer sucesso entre brasileiros, a Dollarama. Loja no esquema de preços a um dólar canadense. Vende pacotes de amendoim e frutas secas, chocolates industrializados e muitos itens para casa, no melhor estilo tranqueira irresistível (como forminhas de gelo de silicone com formato de árvore de Natal).

Nos corredores da Dollarama, também são encontrados diversos objetos com a folhinha de maple e a bandeira canadense, como caderninhos e canetas. Souvenir baratinho para trazer para a família toda. Há dezenas de unidades da Dollarama na região de Toronto, sendo que uma delas, acredite, está no bairro mais elegante de cidade: Yorkville. Fica bem no início da Bloor Street, no Hudson’s Bay Centre.

Luxo em lojas internacionais e marcas com desconto

A loja de um dólar é exceção em Yorkville. No quadrilátero formado da Bloor Street à Yorkville Avenue, entre Avenue Road e Yonge Street, você encontra Diesel, Chanel, Prada, Kate Spade, Mont Blanc, Burberry, GAP, Banana Republic, Guerlain Paris, MAC e Aveda, entre as marcas de 700 estabelecimentos.

Outro endereço com nomes de luxo na moda é Yorkdale Shopping Centre, mais afastado, na região de North York, que já foi outra cidade e nos anos 1990 foi englobada pela metrópole. Opções para compras de marcas, já fora da cidade, incluem ainda o Toronto Premium Outlets e o Vaughan Mills.

Com preços de 25% a 65% mais baixos em peças de marcas renomadas, o outlet na cidade de Halton Hills é um dos dois que a Simon Premium Outlets Centres mantém no Canadá. Já o Vaughan Mills, além de lojas de desconto de marcas internacionais, oferece atrações para entretenimento como um Legoland Discovery Centre, instalado no shopping da cidade de Vaughan.

Seja qual for o orçamento ou o desejo de consumo, Toronto é de se perder com tanta opção de compras. Ficou sem saber por onde começar? Tudo bem, saia sem rumo, olhando vitrine, sempre existe a chance de topar com uma nova loja interessante.

