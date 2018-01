Artesanato do Canadá todo, nas compras em Toronto

Produtos feitos à mão em todas as regiões do Canadá, mas vendidos em uma única cidade, Toronto. O One of a Kind Show é mesmo um evento único, como diz o nome. Na feira, com duas edições por ano (uma delas agora, na primavera do Hemisfério Norte, e outra antes do Natal), moradores e turistas têm uma boa amostragem do que é feito artesanalmente no país, numa espécie de passeio artísticos pelo Canadá.

Estive lá no evento antes do Natal passado e pude conferir pelos estantes a variedade de artigos à venda. Encontrei de produtos para casa, como quadrinhos com paisagens canadenses, a colheres que são instrumentos musicais (eu tinha conhecido essa tradição com os acadianos no Canadá, em Bouctouche, na província de New Brunswick). Na feira em Toronto, também encontrei comidas e bebidas artesanais, como cervejas e produtos feitos com xarope de maple, além de brinquedos e roupas de bebê e criança.

O One of a Kind Show (OOAKS) é a oportunidade de conhecer a manufatura canadense e de fazer compras diferentes, fugindo de itens industrializados, fabricados em larga escala. Os slogans do evento — Support the Handmade Revolution (Apoie a Revolução Artesanal) e Makers Make it Better (Fabricantes Fazem Melhor) — já explicam o propósito que leva muita gente a pagar entrada na feira para gastar mais dólares canadenses lá dentro: o incentivo a quem produz artesanalmente. É o que atrai os moradores de Toronto todo dezembro até lá, para garantir presentes de Natal mais criativos e sustentáveis.

A edição natalina é a maior, com cerca de 800 expositores. Já na versão de primavera, realizada atualmente, em torno de 500 participam, sendo 132 deles estreantes neste evento. Na feira que vai até domingo em Toronto, uma das novidades é o pavilhão francês, com oito artesãos da França, numa parceria com The Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Île-de-France (região de Paris) e numa conexão com a parte francesa do Canadá. O evento também costuma contar com alguns expositores dos Estados Unidos, já que é o maior mercado de produtos manufaturados da América do Norte.

Em 2017, a organização do One of a Kind Show lançou uma competição para festejar o aniversário do Canadá. Os expositores foram convidados a demonstrar de forma artística seus parabéns pelos 150 anos do país. Há uma categoria para a escolha do público, que pode votar durante a visita.

Realizado no Enercare Centre, um centro de exibições em Toronto, o evento tem horários variados de acordo com o dia. Também são realizados workshops de técnicas artesanais, e uma noite tem horário estendido.

O que comprar no One of a Kind Show

Eu estive na edição de dezembro, repleta de itens relacionados à época do ano, claro. Como os enfeites para árvore de Natal criados com restos de suéteres por Sarah Ottewell (a 20 dólares canadense cada; marca SLO, da cidade de Hamilton) ou as luvas quentinhas em que os dedos ficam juntos, chamadas de mittens, muito bem acabadas por Josée Huard (a 45 dólares canadenses; Northern Smittens, originária de North Bay), ambos negócios na província de Ontario.

Do outro lado do país, da província de British Columbia, Karen e Jonathan Clemson (Boogaloo Buggywear, de Salt Spring Island) levaram as roupinhas de bebê que produzem com algodão orgânico: de 26 a 29 dólares canadenses, o body com delicados desenhos; entre 28 e 31 dólares canadenses, o conjuntinho de calça com camiseta de manga longa. O casal também fabrica lindos quadrinhos com paisagens do Canadá. Custavam de 14 a 38 dólares canadenses.

Nos corredores, se destacavam as estantes clean em tom lilás de La Maison Lavande, da cidade de Saint Eustaque. Nancie Ferron e Daniel Joannette fazem, com lavanda de Quebec, produtos como protetor labial (5,95 dólares canadenses) e vela aromática (11,95 dólares canadenses).

Alguns expositores que conheci participam também desta edição de primavera, pelo que vi no site do One of a Kind Show. Estão lá os grandes e coloridos alces de madeira de Québec (195 dólares canadenses na Créations d’Octobre), feitos por Jean Desmarais, da cidade de Piedmont. Moradora de British Columbia, Toni Desrosiers (Abeego Designs, da cidade de Victoria) também voltou com suas embalagens sustentáveis para conservar alimentos. A caixinha (20 dólares canadenses) vem com seis papéis pequenos, três médios ou dois grandes. Dá para lavar e reutilizá-los ao longo de um ano em média.

Entre as novidades desta #OOAKS17 está um setor para bebidas artesanais, Craft Drinks. Cinco empresas de Ontario e uma da cidade de Vancouver vendem de refrigerante feito com tangerina e ruibarbo (Just Craft Soda, de Toronto; 2 dólares canadenses a garrafinha) à vodka de batata (Beattie’s Distillers, de Alliston; 3 dólares canadenses cada).

Na seção Flavours, as barras de chocolate de Alicja Buchowicz — a 8 dólares canadenses (Alicja Confections, de Ottawa) — têm sabores como o de chocolate branco com chá verde e o de amargo com canela e páprica. O xarope de maple de Nathalie Simoneau (Domaine des 15 lots, de Montreal) é encontrado a 18 dólares canadenses no mesmo setor da feira. Uma doce maneira de terminar a visita.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja