Dezembro no Canadá, entre Toronto e Vancouver

Era começo de dezembro, e a pista de patinação no gelo da Nathan Phillips Square fervilhava no frio de Toronto. Guirlandas desenhavam arcos acima das cabeças dos patinadores na praça central da cidade. Lá, em frente à prefeitura, uma grande árvore de Natal havia sido montada num pinheiro natural.

A poucos metros dali, as renas brilhantes do Eaton Centre também anunciavam a temporada de festa. O shopping de Toronto, além dos brancos e gigantes animais, exibia a maior árvore de Natal do Canadá, com 30,50 metros de altura. A onipresente CN Tower, torre-símbolo da metrópole canadense, coloria o horizonte nas noites em tons diversos. Isso era apenas o começo do que eu veria.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Passei duas semanas no Canadá neste dezembro, uma na província de Ontario e outra em British Columbia. Foi ótimo voltar a Toronto e a Vancouver e ainda poder conhecer dois destinos, Niagara Falls (Ontario) com passeio de helicóptero sobre as cataratas e Whistler (British Columbia) com aula de esqui na estação.

Quando chegou o convite para o Como Viaja ir até lá no inverno, achei interessante a oportunidade de ver um outro Canadá — essa era a estação que faltava na minha listinha de viagens ao país. Posso dizer que me saí bem com minhas roupas térmicas e bota de neve.

Até me aventurar sobre patins em Toronto e sobre esquis na estação de Whistler eu fiz. Ah, e escorreguei no tobogã na neve e experimentei snowshoeing em Grouse Mountain, ao norte de Vancouver. Pertinho dali, no Capilano Suspension Bridge Park, atravessei a famosa ponte suspensa sobre o cânion do Rio Capilano, toda iluminada para o Natal no parque.

Os eventos da temporada de fim de ano nas atrações do Canadá costumam se estender até o iniciozinho de janeiro, como a edição de Natal que assisti do Flyover Canada, voo simulado sobre paisagens do país, um dos atrativos de Vancouver.

Durante essa minha viagem ao Canadá, o clima de festa estava a toda. Pude experimentar muito dele e escrevi sobre os principais lugares para ver luzes e fazer compras em Toronto e em Vancouver. Vale anotar para se programar para 2017 — os vídeos abaixo dão um gostinho.

À parte a decoração, muito bonita pelas cidades, dá para se divertir comprando presentes ou apenas observando a série de artigos temáticos que as lojas vendem nesta época do ano. Entre eles estão pullovers até não poder mais, com Papai Noel, renas, pinguins e bonecos de neve. Ganhou o troféu de peça mais dentro da proposta uma bolsinha estruturada em forma de árvore de Natal, à venda no Toronto Eaton Centre.

Também comi — sim, é inverno lá! Excelente desculpa para cair em ovos Benedict, como os que provei nos hotéis Fairmont Waterfront Vancouver e Crystal Lodge, em Whistler. Ou me acabar no ótimo buffet de café da manhã Delta Toronto by Marriott, numa saborosa mistura de frutas vermelhas com queijos e embutidos. Como Natal lembra mesa farta, terminei a viagem já no embalo da festa, em tours gastronômicos por Vancouver, no mercado de Granville Island e no bairro de Gastown.

É, 2016 foi um ano estranho. Conheço muita gente que está louca pra se ver livre dele. Certamente não foi dos melhores para mim também. Mas terminou com muita felicidade: neve, atrações iluminadas, destinos revisitados, muitas novidades para contar e, de quebra, o reencontro com uma amiga querida.

Britânica, Nikki é outra apaixonada pelo Canadá, como eu. Com a canadense Marie-Julie, fizemos a viagem no trem The Canadian, a partir de Toronto, em 2010. Nikki e eu chegamos a Vancouver pela primeira vez naquela viagem. Nikki gostou tanto que se mudou para lá. Foi bom revê-la, do mesmo modo que foi bom unir as duas pontas do país novamente, de leste para o oeste. Dessa vez, pelo ar.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja