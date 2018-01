Embarque para o intercâmbio: como são os preparativos

Como em tudo o que se faz pela primeira vez, o desconhecimento do roteiro a ser cumprido te traz a dúvida se você está fazendo as coisas direitinho, se falta algo. Foi assim comigo quando começou a se aproximar o dia de embarque para o intercâmbio no Canadá. Em viagens a passeio ou a trabalho, checo minha documentação, leio sobre o destino a ser visitado e vou separando roupas numa área da casa para montar a mala depois.

Documentos e mala, é claro, são essenciais em qualquer estilo de viagem. Dessa vez, não li muito sobre o destino porque conheço bem Montreal. Mas pude me aprofundar sobre aspectos da cidade que quero explorar nesta viagem, especialmente a gastronomia da maior cidade da província francesa de Quebec, uma área tão fundamental para quem quer conhecer Montreal.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O restante foi novidade. Recebi o kit de pré-embarque na quinta passada, 26 de outubro. Só ali descobri na casa de quem eu iria ficar. Um documento da escola EC Montreal informava os nomes dos integrantes da família, com as idades e uma breve descrição do que eles gostam de fazer. Também fiquei sabendo que ficaria hospedada dentro de Montreal, a uma distância de meia hora de metrô da escola. Foi uma boa surpresa, tanto a localização quanto a família que vai me receber. Vou ficar com Brigitte e seu filho, François. Ela tem 47 anos, apenas um ano a mais do que eu, e o menino está com 13 anos.

Na entrega do kit de intercâmbio, Filipe Bonavigo, gerente da loja Jardins/Faria Lima da Experimento, me deu uma série de papéis. Um dos principais é a carta da escola (letter of acceptance), um resumo da viagem, com período em que se vai estudar, tempo em que vai ficar em casa de família e transfer no intercâmbio, caso haja algum agendado.

Outros itens para levar na viagem

Além dos documentos do roteiro de intercâmbio em si, é preciso separar passaporte (com mínimo de seis meses válido) e checar se tem visto ou autorização eletrônica de viagem, a eTa Canada. A Experimento me mandou uma checklist bem boa, voltada para intercâmbio. De material escolar, só tinha ‘uma caneta’. Não perdi a chance, no entanto, de levar um estojinho completo, numa bolsinha de Paris, para ficar na onda francesa. Mesmo sabendo que viria para um frio de rachar e teria de botar na mala roupas para uma viagem de inverno (embora ainda seja outono no Canadá), eu trouxe maiô e chinelos. Vai que aparece um spa ou qualquer coisa parecida pelo caminho. 😉

Uma mochila: item indispensável para todo estudante e, na minha opinião, também para todo viajante. Eu sempre uso uma nas viagens. Essa, então… Afinal, onde eu botaria meu material escolar? Ganhei uma lindona da Experimento, que eles costumam dar a estudantes de high school. Está sendo muito prática para me organizar entre folhas de papel e equipamentos de trabalho.

Viagem feita a convite da Experimento Intercâmbio Cultural, da Air Canada e da EC Montreal

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja