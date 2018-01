Feira de intercâmbio no Canadá: SP, Rio e mais 5 cidades recebem eventos

Quem está atrás de programas de intercâmbio no Canadá tem a chance de se informar neste mês em feiras realizadas no Brasil, com entrada grátis. Amanhã, em São Paulo, rola a ExpoCanada, com dicas de programas de idiomas e também de trabalho no Canadá. Na terça 19 de setembro começa a EduCanada, iniciativa do governo canadense para divulgar as oportunidades relacionadas a estudo no país. E, se você se interessa pelo assunto, começo a publicar aqui um especial sobre intercâmbio no Canadá também a partir da próxima terça.

A EduCanada será realizada em sete cidades brasileiras. Ocorre ao mesmo tempo que a EduExpo, feira mundial com representantes de outros destinos (entre eles, Estados Unidos, Irlanda, França e Austrália). Em São Paulo, a EduCanada está marcada para 23 e 24 de setembro, das 14 às 19 horas, no Centro de Convenções Frei Caneca. O evento no Rio ocorre no Hotel Royal Tulip Rio de Janeiro, em 28 de setembro, das 16 às 21 horas.

A feira reúne cerca de 50 expositores, entre escolas de idiomas, técnicas e de ensino médio, além de universidades. Dá para ficar por dentro de cursos de intercâmbio para estudar as duas línguas oficiais do Canadá (inglês e francês) e também de programas de graduação, MBA e pós.

Os visitantes podem se informar na EduCanada sobre vistos, passagens, documentação, preços e agências. Também dá para saber a chance de trabalhar no Canadá enquanto faz o intercâmbio no país. Para ir à EduCanada, basta se inscrever no site feiraeducanada.com/canada17. Lá também estão as datas nas sete cidades e a programação completa.

Estudar, trabalhar e morar no Canadá

Se a ideia for realmente trabalhar ou morar no Canadá, uma visita à ExpoCanada pode ajudar a esclarecer algumas dúvidas. As palestras da feira abordam temas como processos de imigração para o Canadá, empreendedorismo no país e oportunidades de empregos por lá. A agenda do evento prevê também um encontro sobre graduação e desenvolvimento profissional.

Promovido pela agência Canada Intercambio, a feira tem a participação de instituições de ensino canadenses e promete promoções em pacotes e programas de intercâmbio. Com entrada grátis, a ExpoCanada ocorre amanhã em São Paulo, no Espaço Transatlântico, das 11 às 20 horas. Para participar, inscreva-se no site expocanada.com.br, que mostra a programação completa.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja