Halloween no Canadá: oba, vou viver essa experiência!

Zumbis, abóboras e criaturas bizarras saem pelas ruas das cidades do Canadá no fim de outubro. O Halloween, comemorado no dia 31, é uma festa muito presente no país. Tanto que a data acaba se estendendo para os dias do mês, nas decorações das casas e em algumas atrações das cidades.

No ano passado, eu escrevi aqui, por exemplo, sobre as atividades de Halloween para as crianças no Jardin Botanique, o jardim botânico que pode ser visto quando você for fazer uma visita ao Parque Olímpico de Montreal. Neste ano, novamente a meninada pode se divertir numa série de brincadeiras.

Para o adultos, o próximo fim de semana no Canadá, especialmente o sábado, dia 28, reserva eventos em várias cidades. Um deles é o flashmob que rola em Vancouver como parte de um evento mundial, realizado entre outros lugares pelo mundo.

Nos links abaixo, você encontra a programação em 3 cidades canadenses muito visitadas por brasileiros:

Halloween em Vancouver

Halloween em Toronto

Halloween em Montreal

Chego a Montreal no domingo dia 29, então não vou pegar a festa completa. Mas vou conseguir viver um pouco dessa experiência. Já botei na mala meu par de brincos de abóbora, que guardo como lembrança da festa de Halloween a que fui quando morei em Nova York. Dei uma boa bruxa — com o anel de coração, no estilo ‘a bruxinha que era boa’. Agora, com meu cabelo de mechas roxas, já conto com um acessório a mais. 🙂

E já tenho ao menos uma festa para ir. Todo ano minha irmã fantasia meus sobrinhos. Eles amam Halloween e eu já recebi as fotos por whatsapp do ensaio deles para o visual no dia 31. Vou até lá conferir como quem mora no Canadá comemora a data com a família e os amigos.

Pois é, você já sabe que embarco para o Canadá nesta semana e que meu destino é Montreal. Mas tem ideia do que vou fazer lá? Será uma experiência totalmente nova para mim, muito diferente de tudo o que eu já fiz em viagens. Fique ligado que eu conto já já. 😉

