Inverno no Parque Olímpico de Montreal, com patinação e vila na neve

Quem for visitar o Parque Olímpico de Montreal até março de 2018 pode aproveitar para ver a vila de inverno que se instala na esplanada da atração. A partir desta sexta, 15 de dezembro, o Village d’hiver V ocupa a Esplanade Financière Sun Life, com patinação no gelo, lojas pop-up de artesãos locais e área de alimentação.

Em sua 6ª edição, a iniciativa garante patins de gelo de graça durante o primeiro fim de semana (de 15 a 17/12) e também no encerramento da temporada (em 10 e 11/3). Nos outros dias de funcionamento, o aluguel de patins custará 8 dólares canadenses. Quem não sabe deslizar pelo gelo pode se inscrever nas aulas gratuitas que a organização promete para adultos e crianças no espaço (datas ainda não definidas).

Mesmo que você não saiba patinar (meu caso), vale tentar. É bem divertido desafiar o equilíbrio. No ano passado, eu encarei os esportes de neve e já escrevi aqui sobre a minha patinação no gelo em Toronto e sobre a aula de esqui em Whistler, estação do Canadá, no oeste do país.

Minha visita ao Parque Olímpico de Montreal nunca foi no inverno. Quando voltei de lá neste ano, ainda não nevava. A temperatura no outono de Montreal varia muito, e eu peguei bem o meio da mudança. Nessa última ida até lá, visitei a nova praça em homenagem à ginasta romena de quem sou fã, a Place Nadia-Comaneci. Não sei como vai ficar com neve a parte baixa da praça (cuidado na escada), mas recomendo que você dê uma passadinha lá para conferir. À noite, achei especialmente linda.

Além da praça, o Parque Olímpico ganhou nova sinalização com placas descrevendo trechos da história do lugar. À direita de quem sai da estação Pie IX, ao subir a ladeira em direção ao Jardin Botanique, você encontra um pódio e uma moldura do #MTLMoments, a campanha de marketing do Tourisme Montréal que incentiva as pessoas a tirarem fotos em pontos marcantes da cidade e postarem com essa hashtag.

Vila de inverno com música e Papai Noel na abertura

Com muitas atividades para a família, a vila de inverno do Parque Olímpico abre às quintas e sextas, a partir das 16 horas, e aos sábados e domingos, desde as 10 horas. O espaço fecha sempre às 21 horas. Além da patinação no gelo e muita música, o Village d’hiver V terá lojas pop-up de artesãos locais e o restaurante Cabotins, com crepes e bebidas quentes.

No próximo fim de semana, DJs e a distribuição de chocolate quente garantem a animação e o aquecimento na abertura da vila de inverno. Papai Noel também aparece neste sábado e domingo, das 13 às 15 horas, para ouvir os pedidos da criançada.

Ao longo da temporada, a programação inclui quintas musicais (com diferentes estilos), aulas de zumba aos sábados (10 horas) e contação de história aos domingos (13 horas). Em janeiro, o festival de esportes radicais Barbegazi será realizado na vila nos dias 13, 14, 20 e 21.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja