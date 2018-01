Jardim botânico de Montreal promove eventos o ano todo

Que jardins botânicos são espaços vivos é consenso. Mas promover a vida com eventos que envolvam os visitantes parece ser também uma especialidade no Jardin Botanique de Montreal, localizado ao lado do Parque Olímpico de Montreal. De festival de luzes a Halloween, o jardim botânico da cidade da província de Quebec promove eventos o ano inteiro.

Atualmente o evento Jardins de Lumière (Gardens of Light) ilumina os jardins chinês e japonês até 31 de outubro. O colorido do Jardim Chinês contrasta com o lago, e os formatos dos cortes no Jardim Japonês são realçados pela iluminação. Vê só que coisa linda nas fotos e no vídeo de divulgação que publiquei abaixo. Durante o Jardins de Lumière, o espaço abre das 9 às 21 horas (sextas e sábados, até as 22 horas); depois volta a fechar às 17 horas.

Para quem está com crianças, outubro reserva também muita brincadeira no jardim botânico de Montreal. Tem Halloween no dia 31, lembra? Até lá, a garotada curte as abóboras customizadas pelos participantes de um concurso de decoração e os menores de dez anos podem brincar num espaço temático montado durante o evento Le Grand Bal des Citrouilles (The Great Pumpkin Ball).

Recomendo que você fique de olho, então, no calendário do Espace pour la Vie, organização que administra ainda o insetário, o planetário e o Biodôme (com ecossistemas das Américas). Vai que você dá a sorte de estar lá quando algo especial está rolando no Jardin Botanique — em Montreal, como no restante de Quebec, o francês é a primeira língua, daí eu escrever os nomes das atrações nesse idioma.

Eu estou no time dos sortudos. Conheci o jardim botânico quando o lugar estava sendo preparado para um desses eventos ao longo do ano. Era comecinho de primavera, e o céu cinza não colaborou com a fotografia, mas estão aqui alguns dos momentos que registrei lá. O lugar estava ficando pronto para abrir para o público uma competição internacional de mosaicultura, a arte da jardinagem ao estilo Edward Mãos de Tesoura.

O Mosaïcultures Internacionales Montréal atraiu 1 milhão de pessoas em 2013 para ver as esculturas feitas com plantas — o evento é realizado a cada três ou quatro anos em diferentes cidades. O sucesso teve razão de ser, levando em conta a expressividade e a criatividade dos trabalhos.

O que ver e quando

De fato dá para visitar o jardim botânico em qualquer época do ano. Ainda que não haja um evento específico no Jardin Botanique sobra o que ver. Numa área esparramada com cerca de 75 hectares, há 22 mil espécies cultivadas e dez estufas. Dentre os jardins temáticos, três são culturais: o chinês, o japonês e o das Primeiras Nações (como são chamados os povos que já estavam no Canadá antes dos colonizadores europeus chegarem).

O legal é que você consegue saber o que é mais bacana de ver no mês em que você estiver na cidade e se há alguma florada na semana específica da sua viagem. Ah, se seu negócio é jardinagem, veja as dicas online da instituição para, por exemplo, fazer na sua casa jardins com biodiversidade ou bons para atrair pássaros.

Caso você goste de insetos, o mesmo ingresso dá direito a conhecer o jardim botânico e o insetário. Desse eu passo. Me contento eu observar as borboletas que pousam sobre as flores.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja e pelo facebook ComoViaja